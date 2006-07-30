به گزارش خبرگزاري "مهر"، سايت شبكه اول آخرين اطلاعات برنامه اي، اخبار تازه ترين توليدات، نظرسنجي برنامه اي، ارتباط مستقيم با مديران شبكه و روابط عمومي و امكانات ديگر را در نشاني اينترنتي www.tv1.ir ارائه مي دهد.

اين سايت از هنگام راه اندازي آزمايشي تاكنون براي رسيدن به شكل مطلوب بارها تغيير اساسي كرده و اين ميزان تغيير بين سايت هاي طراحي شده سيما كم سابقه است. پايگاه اطلاع رساني شبكه اول در حال حاضر داراي بيش از 2 هزار و 449 تصوير ثابت، 541 صفحه، 141 برنامه و 183 فايل صوتي و تصويري است.

سخن هفته، اخبار شبكه اول، نظرخواهي، نظرسنجي، ارتباط مدير شبكه اول سيما، صندوق صوتي، صندوق پستي و صندوق الكترونيك از بخش هاي اصلي سايت شبكه يك سيماست. البته بخش هاي مناسبت روز، سخن هفته، عكس، فيلم، صوت و اخبار شبكه به صورت منظم به روز رساني مي شوند. همچنين از اين پس خلاصه داستان مجموعه هاي درحال پخش شبكه اول سيما به صورت هفتگي روي اين سايت منتشر مي شود.

سايت شبكه اول سيما بخش هاي مختلفي چون ايرانشناسي با تكيه مستقيم بر امر برنامه سازي تلويزيوني و ... را در دست طراحي دارد كه به زودي روي پايگاه اطلاع رساني قرار مي گيرد. سايت شبكه يك سيما از ابتداي راه اندازي تاكنون بيش از 195181 بازديدكننده داشته و به صورت ميانگين روزانه 1100 تا 1300 نفر از آن بازديد مي كنند.