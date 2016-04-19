  1. استانها
  2. خوزستان
۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲

با حضور استاندار خوزستان؛

باند دوم پروژه نمره یک به سمت قبر سید در جاده هفتكل افتتاح شد

باند دوم پروژه نمره یک به سمت قبر سید در جاده هفتكل افتتاح شد

اهواز - استاندار خوزستان ضمن بازدید از شهرستان هفتكل، باند دوم پروژه نمره یک به سمت قبر سید در جاده شهرستان هفتكل را افتتاح كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خوزستان صبح سه شنبه با حضور در شهرستان هفتكل به منظور افتتاح پروژه های محور مواصلاتی اهواز به دهدز ابتدا باند دوم پروژه نمره یک به سمت قبر سید در شهرستان هفتكل را افتتاح كرد.

معاون ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در مورد این پروژه گفت: باند دوم پروژه نمره یک به سمت قبر سید در جاده هفتكل ۱۱ كیلومتر است كه از پارسال شروع شده و خرداد ماه امسال به اتمام می رسد.

مراد مهری افزود: قرار بود با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان جاده جدیدی احداث شود ولی با در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفتیم كه همان جاده قدیم را بهسازی كنیم كه هزینه این كار به هفت میلیارد تومان كاهش یافت.

کد مطلب 3602768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها