باند دوم پروژه نمره یک به سمت قبر سید در جاده هفتكل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خوزستان صبح سه شنبه با حضور در شهرستان هفتكل به منظور افتتاح پروژه های محور مواصلاتی اهواز به دهدز ابتدا باند دوم پروژه نمره یک به سمت قبر سید در شهرستان هفتكل را افتتاح كرد.

معاون ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در مورد این پروژه گفت: باند دوم پروژه نمره یک به سمت قبر سید در جاده هفتكل ۱۱ كیلومتر است كه از پارسال شروع شده و خرداد ماه امسال به اتمام می رسد.

مراد مهری افزود: قرار بود با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان جاده جدیدی احداث شود ولی با در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفتیم كه همان جاده قدیم را بهسازی كنیم كه هزینه این كار به هفت میلیارد تومان كاهش یافت.