توسعه ورزش نیازمند حمایت‌ های مادی و معنوی از سوی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جوهری پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه پیام نور و اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، گفت: هم افزایی و همفکری میان دستگاه های مختلف موحب بالا رفتن بهره وری و استفاده از امکانات موجود خواهد شد و در این راستا تقاهم نامه های زیادی را با دستگاه های مختلف استان داشته ایم.

وی افزود: خوشبختانه دکتر سعیدی پور تعامل بسیار خوبی با ادارات مختلف داشته اند و اکنون نیز در صدد امضای تفاهم نامه میان دانشگاه پیام نور و اداره کل ورزش و جوانان هستیم.

جوهری تصریح کرد: شاید بتوان گفت بیش از همه دستگاه ها، ورزش نیازمند حمایت جدی مالی و معنوی است چرا که دارای جامعه جوان و پویایی هستیم که به ورزش علاقه مندند.

وی افزود: در واقع کرمانشاه در شرایطی متوسط به بالا قرار دارد، بطوری که از لحاظ تجهیزات و زیرساخت، نیروهای انسانی متخصص و حتی اعتبارات پاسخگوی نیاز فعلی است و اگر هم افزایی و تعامل بین دستگاه ها صورت گیرد موفق خواهیم شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: همانطور که شاهدیم دانشجویان همواره نقش موثری در ورزش و کسب عناوین ورزشی داشته اند و با انعقاد این تفاهم نامه قطعا در مسیر پیشرفت گام برخواهیم داشت و البته نیازمند اسپانسر نیز در زمینه ورزش هستیم.

وی در پایان گفت: ما همه در برابر جوانان مسئولیم و بایستی با تعامل و استفاده از ظرفیت های موجود از توان علمی و فرعنگی دانشگاه استفاده کتیم و از جوانان حمایت کرده تا از جامعه ای پویا برخوردار باشیم.