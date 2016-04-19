تیم فوتبال هفت نفره به دانمارک می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، این مسابقات آخرین فرصت دریافت سهمیه حضور در رقابت های قهرمانی جهان است و تیم هایی که موفق به شرکت در این مسابقات نشوند، از حضور در رقابت های قهرمانی جهان باز می مانند.

رقابت های جهانی سال ۲۰۱۷ با حضور ۱۶ تیم برگزار می شود که از این میان، ۸ تیم اول مسابقات جهانی ۲۰۱۵ که به میزبانی انگلستان برگزار شد به صورت مستقیم سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۱۷ را کسب کردند و ۸ تیم دوم نیز از مسابقات دانمارک، مجوز حضور در این رقابت ها را خواهند گرفت.

تیم ملی فوتبال CP کشورمان نیز سال گذشته به دلیل کارشکنی انگلستان، میزبان مسابقات جهانی ۲۰۱۵ در صدور روادید، از حضور در این مسابقات بازماند و سهمیه پارالمپیک را نیز از دست داد.

بر این اساس، نمایندگان ایران مرداد ماه سال جاری در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان ۲۰۱۷ حضور می یابند و برای کسب سهمیه مسابقات جهانی تلاش می کنند.

حسین صالح، به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال CP معرفی شده است و پس از معرفی ترکیب تیم ملی، اردوهای آمادگی برای شرکت در مسابقات دانمارک برگزار خواهد شد.