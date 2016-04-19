جشنواره «نوجوان سالم و ابتکارات» در البرز به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی، مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان البرز، در مراسم اختتامیه «جشنواره نوجوان سالم و ابتکارات» که پیش از ظهر سه شنبه در محل سالن امام علی(ع) برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری از گرایش به دخانیات، پیشگری از گرایش به سوء مصرف مواد مخدر و خشونت از جمله اهداف این جشنواره به شمار می آید.

وی با بیان اینکه این جشنواره با موضوع شیوه های زندگی سالم و پیشگیری از رفتار پرخطر در سطح مدارس استان البرز برگزار شد، افزود: این جشنواره با حضور دانش آموزان مناطق مختلف در ۱۲ قالب نقاشی، روزنامه دیواری، عکس، فیلم، فیلم کوتاه، مقاله نویسی، در سه سطح منطقه، استانی و ملی برگزار شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اینکه در حال حاضر این جشنواره در سطح استانی برگزار شده و بنا است آثار برگزیده به جشنواره ملی ارسال شود، گفت: در این جشنواره هزار و ۹۴۶ اثر دانش آموزی ارائه شد که ۳۵۱ اثر نمونه منتخب هیئت داوران قرار گرفته است.

وی گفت: ۳۵ مقاله، ۲۰ عکس، ۶۰ فیلم، ۲۵ روزنامه دیواری، ۱۳۴ قطعه نمایشی، ۱۲ طرح ایده پردازی، ۱۰ شعر برتر، ۲۰ انشاء، ۲۰ مورد روزنامه دیواری، ۵ مورد نقاشی در مقطع ابتدایی و ۱۰ اثر تولیدات چندرسانه از جمله آثار برگزیده این جشنواره محسوب می شود.

ساکی با بیان اینکه در این جشنواره ۱۶۴ دانش آموز از مدارس موجود در سطح استان البرز منتخب شده اند، اظهار کرد: آثار منتخب و برتر برای شرکت در جشنواره ملی ارسال می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در پایان با تاکید بر اینکه معلمان و مربیان نیز در این جشنواره شرکت کردند که در این بخش ۲۶۷ اثر از مناطق در قالب فیلم، مقاله، و طرح های نوآوری ارائه شده است، افزود: در این بخش ۹۲ اثر داوری و ۴۲ اثر منتخب جشنواره شد.