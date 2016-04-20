مجید غلامی جلیسه مدیرعامل خانه کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره یارانه اختصاص یافته به بخش دانش آموزی جهت خرید از نمایشگاه بیست و نهم کتاب تهران، ضمن اشاره به آنچه نگاه ویژه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به افزایش سرانه مطاله در حوزه کودک و نوجوان نامید، یکی از مصادیق آن را تجهیز کتابخانههای مناطق مرزی به کتاب در سال گذشته که با هماری معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش انجام شد، ذکر کرد.
وی سپس گفت: امسال برای اولین بار یارانه دانشآموزی به نمایشگاه کتاب تخصیص یافت که مبلغ قابل توجه ۵ میلیارد تومان توسط معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای این امر اختصاص یافته است. خود این اعتبار، ۵ میلیارد تومان هم آورده به همراه خواهد داشت که از سوی دانشآموزان و به صورت مشارکتی تامین میشود. این طرح امسال به صورت پایلوت و در سه استان تهران، البرز و قم به اجرا درخواهد آمد.
مدیرعامل خانه کتاب ادامه داد:برای بهرهمندی دانشآموزان استانهای یادشده، وزارت آموزش و پرورش هماهنگیهای لازم را با مدیران کل این سه استان انجام داده است. ثبت نام برای دریافت این یارانه به دو شیوه انجام میشود؛ فردی و گروهی. به عبارت دیگر دانشآموزان به صورت فردی میتوانند وارد سامانه bon.tibf.ir شوند و نسبت به ثبت نام و دریافتت بن کارت دانش آموزی خودشان اقدام کنند. در شیوه دوم مدیران مدارس یا دبیران پرورشی دانشآموزان میتوانند وارد این سامانه شوند و دانشآموزان خودشان را به صورت گروهی ثبت نام کنند.
جلیسه ادامه داد: ما با هدف تشویق مدارس برای حضور گستردهتر در نمایشگاه و بهرهمندی از این یارانه، سه عامل تشویقی را هم قرار دادهایم؛ اول اینکه، به مدیر یا مربیان دانشآموزان که به همراه آنها به نمایشگاه میآیند، ۱۰۰ هزار تومان بنکارت اعتباری خرید کتاب به صورت رایگان اهدا خواهد شد. دوم اینکه، هر مدرسه در تهران ۳۰۰ هزار تومان و در شهرستانهای استانهای یادشده ۵۰۰ هزار تومان بن کارت خرید کتاب دریافت خواهند کرد. سوم اینکه هر مدرسه میتواند تا سقف یک میلیون تومان از حواله دریافت کتاب برای تجهیز کتابخانهاش استفاده کند.
به گفته وی، همه دانش آموزان ۷ تا ۱۸ سال (متولدین ۱۳۷۶/۰۷/۰۱ تا ۱۳۸۸/۰۷/۰۱) میتوانند از این یارانه استفاده کنند و ثبتنام برای دریافت این یارانه نیز از ۳۰ فروردین آغاز شده و تا ۵ اردیبهشت ادامه خواهد داشت. بنهای دانشآموزی در تمام سالنهای نمایشگاه کتاب از طریق دستگاههای کارتخوان قابل استفاده است و چنانچه بخشی از یارانه اعطایی هم در نمایشگاه امسال مصرف نشود، میتوان از اعتبار باقیمانده در بعد از ایام نمایشگاه و در مناسبتهای دیگر استفاده کرد.
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