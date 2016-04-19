شهردار زنجان کار خود را ادامه می دهد/جدیت در پیگیری حادثه شورجه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید امیدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با ابراز تاسف و همدردی از حادثه رخ داده برای کودک ۶ ساله زنجانی در منطقه شورجه افزود: اتفاقی که برای این کودک ۶ ساله افتاده مایه تاسف است.

وی اظهار کرد: همه مسئولان در اجرا و در شهرداری و چه در سایر حوزه‌ها باید دقت کافی را داشته باشند تا شاهد حوادث تلخ نباشیم.

رئیس شورای شهر زنجان گفت: طی روز گذشته دادستان، شهردار زنجان و شهردار منطقه ۳ را برای ارائه توضیحات احضار کرده بود و حکم بازداشت را داده بود که بر اساس آخرین گزارشات شهردار زنجان در بازداشت نیستند.

امیدی با بیان اینکه شورای شهر بر این موضوعات حساسیت لازم را دارد و به جد این حادثه را دنبال می کند افزود:منطقه فرودگاه جزو مناطق محروم شهر است و طی یک سال اخیر کارهای مقدماتی آن انجام شده و امسال نیز باید در این زمینه کارها سرعت داده شود.

رئیس شورای اسلامی زنجان تاکید کرد: در پرونده مربوط اگر مسئولان کوتاهی داشتند برخورد می‌شود و در این زمینه جلسات شورا تشکیل و موضوع بررسی خواهد شد و حتما موضوع روال قانونی خود را طی می کند.

امیدی افزود: شهردار زنجان در شهرداری است و به کار خود ادامه می‌دهد و شورای شهر حادثه منطقه شورجه را به جدیت دنبال می‌کند.

وی گفت: بر اساس آخرین خبرهای گرفته شده بخشی از تحقیقات به پایان رسیده و تحقیقات از شهردار منطقه ۳ ادامه دارد و شهردار به کار خود ادامه می‌دهد و کار از طریق مراجع قانونی طی می شود.