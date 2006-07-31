پذيرش دانشجويان دانشگاه هاي بريتانيا بر اساس توانمندي دانش آموزان / پژوهش عاملي موثر در جذب داوطلبان ورود به دانشگاه هاي بريتانيا

يوكاس نظام پذيرش دانشگاهي يا كالج هاي بريتانيا است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، آموزش عالي بريتانيا از نظام متمركز UCAS كه "يوكاس" نيز خوانده مي شود برخوردار است. يوكاس نظام پذيرش دانشگاهي يا كالج هاي بريتانيا بوده و موسسه اي را در برمي گيرد كه درخواستنامه هاي متقاضيان ادامه تحصيل در بريتانيا را گردآوري كرده و بين موسسات دانشگاهي توزيع مي كند.

پذيرش دانشجو در بريتانيا از طريق ارائه درخواستنامه صورت مي گيرد

از آنجا كه تقريبا همه موسسات آموزش عالي بريتانيا عضو يوكاس هستند، افرادي كه خواستار ادامه تحصيل براي اخذ مدرك دانشگاهي در اين كشور باشند بايد به اين موسسه درخواست دهند. اين قانون شامل حال كليه اتباع بريتانيا، ساكنان جزايري در كانال انگليس كه تحت كنترل بريتانيا هستند، اهالي جزيره اي بين انگليس و ايرلند موسوم به Isle of Man ، اتباع اتحاديه اروپا و اتباع ديگر كشورها مي شود.

متقاضيان فرم درخواست و فهرستي از 6 انتخاب خود را از طريق وب سايت يوكاس ارسال مي كنند. اين مراحل به صورت كاملا محرمانه انجام مي شود از اينرو هيچ يك از دانشگاه ها و كالج هايي كه به درخواستنامه ها رسيدگي مي كنند، قادر به دسترسي به انتخاب هاي ديگر متقاضيان نيستند.

درخواست تحصيل در دانشگاه هاي آكسفورد و كمبريج با اندكي تفاوت از سوي يوكاس بررسي مي شود به طوري كه فرم هاي درخواست بايد اندكي زودتر ارسال شود.

درخواستنامه ها در برگيرنده صلاحيت داوطلبان، وضعيت استخدامي و تاريخچه كيفري آنها است. همچنين شرح حال شخصي و سوابق تحصيلي متقاضيان در فرم هاي درخواستنامه گنجانده مي شود. يوكاس اين فرم ها را براي موسسات دانشگاهي ارسال مي كند و در نهايت اين موسسات درخصوص پذيرش دانشجويان تصميم مي گيرند. جواب به درخواستنامه به دو صورت مشروط و غير مشروط صورت مي گيرد.

يوكاس در سال 1993 با ادغام شوراي مركزي پذيرش دانشجويان UCCA، نظام پذيرش مركزي دانشگاه هاي پلي تكنيك PCAS و انجمن معتبر مربوط به دانشجويان ورودي SCUE شكل گرفت.

ميزان توانمندي و موفقيت دانش آموزان سيستم پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي بريتانيا

يكي از معيارهاي پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي بريتانيا برخورداري از سطح A است. سطح A (سطح پيشرفته) گواهي نامه عمومي تحصيلاتي است كه دانشجويان پس از كسب مدرك آموزش متوسطه ظرف مدت دو سال كسب مي كنند

در همين حال بايد گفت سيستم پذيرش در دانشگاه هاي بريتانيا بر ميزان قابل توجهي بر ميزان توانمندي و موفقيت دانش آموزان بنا شده است. يكي از معيارهاي پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي بريتانيا برخورداري از سطح A است. سطح A (سطح پيشرفته) گواهي نامه عمومي تحصيلاتي است كه دانشجويان پس از كسب مدرك آموزش متوسطه ظرف مدت دو سال كسب مي كنند.

گواهي نامه هاي مشابه اين مورد نيز در برخي از كشورهاي مشترك المنافع همچون قبرس، هنگ كنگ، سنگاپور، آفريقاي جنوبي و مالتا به دانشجويان اعطا مي شود. اين در حالي است كه به دليل اعمال تغييراتي در اين سيستم، امروزه تفاوت هاي آشكاري در مفهوم و نحوه اخذ مدرك سطح A براي اين كشورها در نظر گرفته شده كه با آنچه در بريتانيا تعيين شده فرق دارد و تنها نام مشترك آن را با خود يدك مي كشد.

گواهي نامه سطح A ابتدا در سال 1951 اخذ و جايگزين جايزه "گواهي نامه مقطع دبيرستان" شد. بيشترين تغييرات در اين گواهي نامه در سال 2001 اعمال شد.

اما داشتن امتياز سطح A تنها معيار پذيرش دانشجويان به ويژه براي دوره هايي كه شمار دانشجويان مستعد در آن بيشتر از ظرفيت است، نيست. از اين رو دانشگاه ها براي پذيرش دانشجويان خود معيارهاي ديگري را نيز لحاظ مي كنند كه عبارت از درخواست شخصي متقاضيان، گزارش دانشكده ها و كالج ها در اين زمينه و مصاحبه است. معيارهاي نامبرده تنها ظرف كمتر از 20 سال است كه در اين كشور مورد استفاده قرار مي گيرد و دليل آن نيز افزايش شمار متقاضيان براي ورود به دانشگاه هاست.

استفاده از اسناد الكترونيكي به عنوان منبعي جديد براي ارزيابي ميزان توانمندي متقاضيان در نظر گرفته مي شود. همچنين برخورداري از جايزه تحصيلات پيشرفته دولتي راهكار ديگري است كه به مسئولان دانشگاهي در شناسايي متقاضياني با نمرات عالي A كمك مي كند.

پژوهش عاملي موثر در جذب داوطلبان ورود به دانشگاه

برخي از دانشگاه هاي بريتانيا موفقيت افراد در امر پژوهش را عاملي موثر در جذب آنها براي تحصيل در دانشگاه ها در نظر مي گيرند.

از سويي بايد گفت بخش اعظمي از دانشگاه هاي بريتانيا به جزء دانشگاه خصوصي باكينگهام كه تمامي شهريه آن از سوي دانشجويان پرداخت مي شود، توسط دولت اداره مالي مي شوند اما هيچ يك از اين دانشگاه ها دولتي نيستند.

دانشجويان مقطع ليسانس انگليس و ولز و دانشجوياني از ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بايد حداكثر شهريه 3 هزار پوندي دانشگاه خود را پرداخت كنند. مبلغ نهايي براساس ميزان درآمد دانشجويان و خانواده آنها تعيين مي شود.

شهريه تحصيلي دانشجويان اسكاتلندي و دانشجويان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه در اسكاتلند تحصيل مي كنند، از سوي آژانس پاداش دانشجويان اسكاتلند تامين مي شود، ضمن اينكه اين دانشجويان بايد پس از فارغ التحصيل شدن در مجموع مبلغ 2 هزار پوند پرداخت كنند. اعطاي وام هاي دولتي نيز از جمله راهكارهاي حمايتي از دانشجويان به شمار مي رود.

به تناسب ميزان استعداد دانشجويان اسكاتلند، ولز و ايرلند شمالي پاداشي به آنها تعلق مي گيرد و بورسيه هايي نيز از سوي دانشگاه ها به دانشجويان بي بضاعت اختصاص مي يابد

همچنين به تناسب ميزان استعداد دانشجويان اسكاتلند، ولز و ايرلند شمالي پاداشي به آنها تعلق مي گيرد و بورسيه هايي نيز از سوي دانشگاه ها به دانشجويان بي بضاعت اختصاص مي يابد. دولت بريتانيا هيچ گونه كمك مالي به دانشجويان خارجي ارائه نمي دهد از اينرو اين افراد بايد بخش اعظم شهريه دانشگاه ها را خود پرداخت كنند.

كليه دانشجويان مقطع فوق ليسانس نيز مشمول پرداخت شهريه هستند، اگرچه انواع مختلف كمك هزينه ها و طرح هاي كمكي نيز از اين دانشجويان حمايت مي كنند.

دانشجويان اين مقطع از بريتانيا يا كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه كمتر از 16 ساعت را در مراسم سخنراني و سمينارها شركت كرده باشند، واجد شرايط استفاده از كمك هزينه دوره بيكاري و مزاياي استفاده از مسكن هستند مشروط بر اينكه توانايي خود براي كار كردن به ميزان 40 ساعت در هر هفته را به اثبات رسانند.