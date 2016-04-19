فضای مجازی بهترین فرصت برای انتقال فرهنگ و ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شهبازی ظهر سه شنبه در جلسه گرامیداشت سوم خردادماه، افزود: باید گرامیداشت آزادسازی خرمشهر به نحو احسن برگزار شود چراکه این روز از منظر ملی و بین‌المللی نقطه عطفی در تاریخ است.



وی افزود: سوم خرداد نه تنها در جنگ بلکه در تنظیم روابط بین‌المللی تأثیر خود را گذاشته و حتی بعد از ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی تاثیرات این روز در عرصه‌های ملی و بین و دیپلماسی به عینه مشهود است.



وی اظهار کرد: موضوع آزادی خرمشهر از تحولات بسیار خوب در کشور ما بود و در این راستا این روز با وحدت رویه مردم و هدایت‌های امام خمینی (ره) برای همیشه در تاریخ ماندگار شد.



معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان با بیان اینکه با توجه به اینکه سوم خردادماه امنیت ملی کشور ما را بیمه کرد، گفت: واقعه مهم سوم خردادماه دورانی است که در قرن اخیر بی‌سابقه بوده و وظیفه ما امروز این است که برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و رشادت‌های رزمندگان این ایام روز را گرامی بداریم و نسبت به تبیین این روز برنامه‌ریزی لازم را داشته باشیم.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان بر انتقال فرهنگ ایثار و شهادت در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: فضای مجازی بهترین فرصت برای انتقال فرهنگ و ایثار و شهادت در بین جوانان است.



شهبازی بابیان اینکه دیدار با خانواده معظم شهداء در دستور کار دست‌اندرکاران حوزه باشد و به‌صورت تقویمی برنامه‌ها اجرا شود، افزود: زنجان ۱۷۱ شهید در عملیات سوم خرداد تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.



وی بابیان اینکه جوانان نقش مهم و اساسی طی دوران دفاع مقدس داشتند، گفت: بازگو کردن عملیات‌های دفاع مقدس برای نسل جوانان ما تأثیر گذار است.