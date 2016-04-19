به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سهشنبه لایحه چگونه بهرهبرداری از پایگاههای چندمنظوره پشتیبانی مدیریت بحران در شرایط عادی برای امور ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان بررسی این لایحه، احمد دنیامالی با بیان اینکه ما هم نگرانی ورزش بانوان را داریم، اما نمیتوان از این سولههای بحران دومنظوره استفاده کرد، گفت: در این سولهها باید انواع امکانات مورد نیاز در زمان بحران مانند چادر، آب و غذا استفاده شود، بنابراین کاربری دیگری نمیتوان برای آن تعریف کرد، اما پیشنهاد میکنم این سولهها به طور تدریجی به مدیریت بحران واگذار شود.
عبدالمقیم ناصحی نیز با بیان اینکه اگر این سولهها از ورزش بانوان گرفته و به ستاد بحران تحویل داده شود، ایجاد بحران کردهایم، گفت: در حال حاضر دچار فقر فضاهای فرهنگی هستیم و میتوان با برنامهریزی این موضوع را اداره کرد.
هادی ساعی نیز با مخالفت واگذاری سولههای بحران به مدیریت بحران گفت: مادر سالم است که میتواند فرزند سالم را تحویل جامعه دهد و ما در حوزه فضاهای ورزشی زنان دچار کمبود بسیار هستیم.
وی ادامه داد: مدیریت بحران وظایف بر زمین مانده بسیاری دارد که بهتر است رسیدگی به آنها را در اولویت قرار دهد.
عباس جدیدی معاونت نظارت شورای شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه کسی نمیتواند بازی طبیعت را پیشبینی کند و سند و سفته بگذارد که تا ۵ سال دیگر تهران دچار بحران نمیشود، گفت: واگذاری سولههای بحران به ورزش بانوان بازی با آتش است. در زمان بحران ۲۴ ساعت اول است که میتوان به آسیبدیدگان امدادرسانی کرد و ۸۰ درصد خسارتهای جانی و مالی در همان ۲۴ ساعت اول رخ میدهد، بنابراین این سولهها باید به طور کامل در اختیار ستاد بحران قرار بگیرد تا یک ساعت طول نکشد که کلید این سولهها را در زمان زلزله پیدا و از آن استفاده کنند.
جان ۱۲ میلیون تهرانی مهمتر از ورزش یک میلیون نفر است
وی تاکید کرد: جان ۱۲ میلیون تهرانی مهمتر است یا ورزش یک میلیون زن در این سولهها، بنابراین درخواست میکنم سریعا سولههای بحران را تخلیه و به مدیریت بحران واگذار کنید.
پرویز سروری نیز پیشنهاد کرد این سولهها همانند نمازخانه مجلس که محل امن در زمان بحران است، استفاده شود.
وی ادامه داد: در نمازخانه مجلس به طوری وسایل موردنیاز ذخیره شده که مشکلی در زمانهای معمول ایجاد نمیکند، اما در زمانهای بحران میتوان از آن به عنوان یک منطقه امن استفاده کرد.
با محدودیت فضاهای ورزشی بانوان روبرو هستیم/ کاربری سوله ها طی ۵ سال تک منظوره شود
رحمتالله حافظی نیز با بیان اینکه متاسفانه سولههای بحران در مناطق تبدیل به سایت دوام، مدرسه و محلی برای بازی کودکان شدهاند، گفت: بر اساس مصوبه شورا، این سولهها مکانی برای انبار تجهیزات فاسدنشدنی و استفاده آن در زمانهای بحران است. ما فضای خالی در این سولهها نداریم. این سولهها باید تا سقف مورد استفاده وسایل مورد نیاز شوند. همچنین شهرداری در عمل نشان داده میتواند به راحتی ظرف چند ماه مجموعههایی مانند بهاران را ایجاد کند، بنابراین امکان ایجاد فضاهایی برای ورزش بانوان را نیز قادر است اگر بخواهد احداث کند.
وی پیشنهاد کرد: شهرداری طی مدت ۵ سال کاربری سولههای بحران را تکمنظوره کند، اما مدیریت تمامی سولههای بحران به مدیریت بحران واگذار شود.
ولیالله شجاعپوریان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه در همه مناطق تهران با محدودیت فضاهای ورزشی بانوان روبرو هستیم، گفت: زنان امکان استفاده از فضای باز ورزشی را ندارند و باید در تصمیمگیریهایمان به این محدودیت فضا توجه کنیم.
معطلی دوساعته برای دسترسی به کلید سوله بحران!
مهدی چمران نیز در این جلسه با بیان اینکه در بازدیدی که از چند سوله بحران داشته است، دو ساعت طول کشیده که کلید سوله را بیاورند، گفت: نمیتوان در زمان بحران اینگونه از این سولهها استفاده کرد. این سولهها برای ورزش ساخته نشده است، هر چند ما به شدت به فضاهای ورزشی نیازمندیم، بنابراین حتما مدیریت این سولهها باید با سازمان مدیریت بحران باشد، نه در دست منطقه و اگر این سولهها به عنوان انبار استفاده میشوند به سرعت باید تخلیه شوند.
وی ادامه داد: در کشور ژاپن با این همه تجهیزات و آمادگی در برابر زلزله دیدید که با یک زلزله ۶.۵ ریشتری چه خسارات جانی و مالی وارد شد، بنابراین باید سولههای بحران در محلات افزایش پیدا کنند و مدیریت بحران با سازمان ورزش در خصوص نحوه و چگونگی استفاده از این فضاها برای ورزش بانوان، به تفاهم برسند.
در پایان اعضای شورا به واگذاری این سولهها به مدیریت بحران رای داده و با یک منظوره کردن تدریجی این سولهها برای استفاده در زمانهای بحرانی موافقت کردند.
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