بازسازی مقبره «شاه حسین ولی» تبریز از سرگرفته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مقبره شاه حسین ولی پلاسنگی تبریز در سال های اخیر به دلیل بی توچهی دو اداره کل اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در برهه ای از زمان متوقف و حتی برخی طرح های توسعه ای نیز در محوطه آن اجرا شد که اعتراض مردم تبریز را نیز به دنبال داشت.

مقبره شاه حسین ولی در شهرستان تبریز و نزدیکی پل سنگی در محله باغمیشه در مدرسه دخترانه شاه حسین ولی قرار دارد و نیز در بین اهالی تبریز به مقبره شاه حسین پل سنگی معروف است و کف مقبره حدود یک متر از کف مدرسه پایین تر و مصالح بکارفته در آن آجر و گچ و دارای گنبد ضربی است که مقبره شاه حسین پلاسنگی داخل بقعه قرار گرفته و قبر با مشبک آهنی پوشانده شده است .

روی قبر شاه حسین پلاسنگی سه قطعه سنگ نوشته مرمرین نهاده شده است که سنگ بالای سر به شکل مکعب مستطیل و دورتادور دیوارها و سطوح جانبی آن با اسماء مقدس ائمه اطهار (ع) به خط ثلث برجسته بسیار عالی منقوش شده و سال وفات در آن ۹۳۱ قمری حکاکی شده و در پای سنگ نیز کتیبه مرمرین دیگری گذاشته اند که فقط سطح آن پیداست و روی آن با خط ثلث جلی آیاتی از قرآن مجید نوشته شده است.

مشکلات بازسازی مقبره شاه حسین پلاسنگی برطرف شده است

مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت این مقبره گفت : مشکلات بازسازی پروژه مقبره شاه حسین پلاسنگی برطرف شده و پس از اصلاح نقشه های مقبره به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تحویل داده شد تا اقدامات اولیه راجهت اخز پروانه انجام دهند.

فرزین حق پرست ادامه داد: این مقبره در آینده دارای صحن و حسینیه خواهد بود تا در مراسم و ایام مختلف پذیرای مردم و گردشگران باشد.

ارسال پرونده مقبره شاه حسین پلاسنگی به شهرداری کلانشهر تبریز برای اخذ پروانه

مدیرکل اوقاف و امورخیریه آذربایجان شرقی نیز در این خصوص گفت : پروژه مقبره شاه حسین پلاسنگی برای اخذ پروانه به شهرداری کلانشهر تبریز ارسال شده و هم اکنون در حال طی مراحل اخذ پروانه است.

حجت‌الاسلام علی مصائبی در جمع خبرنگاران اظهار داشت : برای تکمیل این پروژه به حدود ۱۰ میلیارد ریال نیاز است اما در حال ضر طرح اولیه این پروژه با بودجه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال به تصویب رسیده است .

مدیرکل اوقاف و امورخیریه آذربایجان شرقی در پایان سخنان خود خاطر نشان شد: برای تامین بودجه بازسازی مقبره شاه حسین پلاسنگی از طریق نهاد های مردمی و خیرین اقدام شده و امیدواریم عملیات اجرایی این پروژه هر چه سریع تر آغاز شود.

بنای مقبره شاه حسین پلاسنگی که مربوط به دوره صفوی بوده و در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۳۳۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، قرار بود مرداد ۹۱ شمسی از طرف اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی در سه طبقه تجدید بنا بود ولی تا الان بنا این مقبره نیمه کاره باقی مانده است .