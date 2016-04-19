به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان در جمع نشست وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اظهار داشت: برلین برنامه ای برای اعزام نیروی نظامی به لیبی ندارد.

وی با اشاره به توافق وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا برای ارائه کمک به لیبی افزود: پرداخت کمک های مالی با اعزام نیروی نظامی به این کشور دو مقوله جداگانه است.

پیشتر بر خی از کشورهای اروپایی با اعزام نیروی نظامی به لیبی موافقت کرده بودند.

از زمان آغاز عملیات نظامی ارتش لیبی به ریاست ژنرال خلیفه حفتر علیه عناصر تروریستی در شهر بنغازی در ماه مه سال ۲۰۱۴، دانشگاه این شهر یکی از مراکز اصلی درگیری های شدید بوده است.



از زمان سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور لیبی در سال ۲۰۱۱ ، درگیری های شدید ارتش با عناصر مسلح در شهر مهم و نفت خیز بنغازی ادامه دارد.

ارتش لیبی از فوریه گذشته حملات جدیدی را در بنغازی آغاز کرد و توانست دو منطقه را از اشغال افراد مسلح آزاد کنند و به برخی ازساکنان محلی اجازه داد به خانه های شان برگردند.