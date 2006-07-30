پاپ خواستار آتش بس فوري ميان اسرائيل و لبنان شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پاپ پيش از اجراي مراسم عشاي رباني روز يكشنبه گفت: من به نام خدا از تمام افرادي كه در اين چرخه خشونت سهيم هستند مي خواهم تا سلاح هاي خود را زمين بگذارند.

وي افزود: من از دولتها و نهادهاي بين المللي مي خواهم تا از هيچ تلاشي براي خاتمه اين خصومتها فروگذار نكنند.

از زمان درگيري نيرويهاي صهيونيسم با حزب الله لبنان 19 روز مي گذرد و طي اين دوران پاپ به كرات خواستار خاتمه دادن به اين جنگ در جنوب لبنان شده است، چرا كه به دنبال گسترش حملات اسرائيل آمار كشته شدگان غير نظامي لبنان نيز افزايش مي يابد.