  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۱۴

پاپ خواستار آتش بس فوري ميان اسرائيل و لبنان شد

پاپ خواستار آتش بس فوري ميان اسرائيل و لبنان شد

پاپ بنديكت شانزدهم امروز خواستار آتش بس فوري در خاورميانه شد تا راه براي گفتگو و همزيستي مداوم باز شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پاپ پيش از اجراي مراسم عشاي رباني روز يكشنبه گفت: من به نام خدا از تمام افرادي كه در اين چرخه خشونت سهيم هستند مي خواهم تا سلاح هاي خود را زمين بگذارند.

وي افزود: من از دولتها و نهادهاي بين المللي مي خواهم تا از هيچ تلاشي براي خاتمه اين خصومتها فروگذار نكنند.

از زمان درگيري نيرويهاي صهيونيسم با حزب الله لبنان 19 روز مي گذرد و طي اين دوران پاپ به كرات خواستار خاتمه دادن به اين جنگ در جنوب لبنان شده است، چرا كه به دنبال گسترش حملات اسرائيل آمار كشته شدگان غير نظامي لبنان نيز افزايش مي يابد.

کد مطلب 360303

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها