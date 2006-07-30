آثار منصوره حسيني را روي اينترنت ببينيد

به گزارش خبرنگار "مهر"، آثار اين هنرمند كه بنيانگذار نقاشيخط در ايران بوده در قطع بزرگ و با تكنيك هاي رنگ روغن در معرض ديد عموم قرار گرفته است.

منصوره حسيني فارغ التحصيل دانشكده هنرهاي زيبا تهران در سال 1338 است. وي اسفندماه 1333 براي ادامه تحصيل به ايتاليا سفر كرد و در آكادمي هنرهاي زيباي رم پذيرفته شد. اين هنرمند در كنار تدريس نقاشي و طراحي در دانشگاههاي مختلف در نمايشگاههاي متعددي در داخل و خارج كشور نيز شركت كرده كه از آن جمله مي توان به شركت به عنوان اولين هنرمند ايراني در بي ينال جهاني ونيز اشاره كرد.

علاقمندان مي توانند براي مشاهده اين آثار به سايت WWW.KHIYALGALLERY.COM مراجعه كنند.