به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مبارک قدم سه‌شنبه در مراسم روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی در خانه تاریخی کبیر در بافت تاریخی گرگان، اظهار کرد: بافت تاریخی گرگان با بی توجهی در سال‌های گذشته ارزش‌ خود را ازدست‌داده و هم‌اکنون نیازمند علاج بخشی و ساماندهی است.

وی افزود: بافت قدیمی شهر گرگان که به مساحت ۱۵۰ هكتار در سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی كشور به ثبت رسیده دارای ارزش فرهنگی و تاریخی بسیاراست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان تصریح كرد: بخش‌هایی از این بافت تاریخی در سال‌های گذشته به علت کم‌توجهی و موازی كاری دستگاه‌های متولی تخریب‌شده است.

مبارک قدم گفت: هم‌اکنون به‌منظور جلوگیری از فرسودگی بیشتر و تخریب این بافت، علاج بخشی و ساماندهی آن به‌عنوان ضرورت در دستور كار قرار دارد.

وی ادامه داد: در این راستا، دستگاه‌ها و حوزه‌های متولی بنا دارند تا با همكاری امكانات لازم را برای احیاء و بازسازی این بافت فراهم كرده و بر اساس شرح وظایف تفاهم‌نامه برای بهسازی و نوسازی این بافت اقدام کنند.

مبارك قدم با اشاره به امضای تفاهم‌نامه احیای گذرهای تاریخی و فرهنگی اضافه کرد: با امضای این تفاهم نامه استحکام‌بخشی بافت قدیم، بهسازی معابر بافت ازجمله جداره سازی، نورپردازی، كف سازی، احیای بافت با عملكرد و رویكرد جدید زندگی و سكونت و اتصال مراكز بافت قدیم با دیگر بخش‌های آن‌که درگذشته به‌صورت هسته‌های جداگانه بود، با هماهنگی ستاد بازآفرینی بافت تاریخی گرگان در دستور کار قرارگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: باهدف علاج بخشی و بهسازی بافت، دستگاه‌های ذیصلاح ازجمله میراث فرهنگی، شهرداری گرگان، استانداری و راه و شهرسازی با امضاء یک سند همکاری مداخله همه‌جانبه برای ساماندهی و احیاء بافت را آغاز می‌کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان تصریح کرد: در این سند علاوه بر تأمین منابع و هماهنگی در طراحی و اجرای، محورهای موجود و خانه‌های تاریخی احیاء می‌شوند.