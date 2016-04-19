به گزارش خبرگزاری مهر، کلیپ تصویری فوق، گفتاری است از حجت الاسلام پناهیان درباره اعتکاف که گزیده ای از آن به شرح زیر است؛

وقتی همه دین را فراموش می‌کنند تو در اوج در یاد خدا باش! وقتی همه دنیاپرستی می‌کنند تو در اوج خداپرستی کن! وقتی همه بی‌دینی را به نمایش می‌گذارند تو دینداریِ خودت را در اوج به نمایش بگذار! این راه اصلاح جامعه است! اعتکاف یعنی نمایش دینداری در اوج!

به خدا ظلم است در یک همچین شهر خوبی که خدا فراموش می‌شود و اگر تو یادآوری کنی به یاد می‌آورند! جزء گروهی که خدا را به یاد شهر می‌آورند نباشی! اصلاً نیت کن، نذر کن بگو من همیشه باید اعتکاف بروم، نیاز شخصی چیست؟ من می‌خواهم خدا را به یاد مردم شهرم بیاورم. مردم شهر ما مردم خوبی هستند، نیاز به گروهی معتکف دارند که خدا را یادآوری کنند.