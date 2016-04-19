به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای قضایی استان بوشهر با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم که در راستای تحقق شعار سال حرکت کنیم و آن را عملیاتی کنیم.

وی به نقش دستگاه قضایی در تحقق این شعار اشاره کرد و ادامه داد: همه اعضای شورای قضایی استان باید تلاش کنند که با عملکرد خوب در دستگاه قضا، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کنیم.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر، مبارزه با فساد را به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های دستگاه قضایی در زمینه تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش مهم امنیت در اجرای برنامه‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: احساس امنیت در پیشرفت و توسعه نقشی اساسی دارد و دستگاه قضایی در فراهم ساختن امنیت نقشی بسیار مهم دارد.

جمادی با تاکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی، بیان کرد: اعضای شورای قضایی باید به این موضوع توجه خاص داشته باشند.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از فساد در برنامه‌های اقتصادی، تصریح کرد: باید برنامه‌های پیشگیری به صورت جدی دنبال شود تا از مفاسد مختلف جلوگیری شود.