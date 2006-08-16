معاونت شهرستان هاي مركز مديريت حوزه علميه خواهران در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت: در چارت قديمي اين مركز، اين معاونت داراي دو مديريت ارتباطات و امور شهرستان ها بود كه در چارت جديد، ارتباطات از معاونت شهرستان ها تفكيك و به عنوان روابط عمومي و ارتباطات قرار گرفت و اين معاونت با دو مديريت توسعه و بهره برداري فعاليت خود را ادامه مي دهد.

حجت الاسلام ابراهيمي افزود: شناسايي حوزه هاي علميه و هماهنگي براي تاسيس رسمي حوزه هاي علميه، برطرف كردن نيازهاي مختلف توسعه اي مدارس، عزل و نصب مديران مدارس و نظارت بر فعاليت هاي اداري حوزه هاي علميه سراسر كشور مهمترين وظايف اين معاونت است.

وي افزود: اين معاونت با توجه به گستردگي مراكز علميه كشور، اقدام به منطقه بندي مراكز كرده و براي هر منطقه، يك مدير تعيين خواهد شد تا كليه امور اداري از طريق مديريت منطقه پيگيري و اجرا كند. تعداد مناطق در نظر گرفته شده براي كشور احتمالا 10 منطقه خواهد بود كه تاكنون منطقه يك شامل استان هاي قزوين، تهران، سمنان، و منطقه دو شامل استان خوزستان فعاليت خود را آغاز كرده و ساير مناطق نيز به مرور فعاليت خود را آغاز مي كنند.

حجت الاسلام ابراهيمي گفت: تا تشكيل نهايي دفاتر اين مناطق، حداقل سالي يكبار، سركشي حضوري به حوزه هاي مختلف كشور به صورت گروه هاي چند نفره با مسئوليت اين معاونت برگزار مي شود كه در آن علاوه بر بررسي نيازها، وضعيت مدارس نيز در محورهاي مختلف مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

وي افزود: نظارت هاي آموزشي و پژوهشي مدارس توسط معاونت هاي ديگر صورت مي گيرد و معاونت امور شهرستان ها، وظيفه نظارت بر وضعيت عمومي و اداري و برطرف كردن نيازهاي را در دستور كار قرار داده است.

وي افزود: معاونت شهرستان ها آموزش مديران مدارس را بر عهده داشته و با تشكيل كلاس هاي آموزشي براي مديران حوزه هاي علميه در شاخه هاي مختلف مديريت آموزشي و ديگر موضوعات مرتبط با مباحث مديريت، بهبود بيشتر شيوه هاي مديريتي در مدارس را در نظر گرفته است.

وي افزود: آموزش غير حضوري مديران حوزه هاي علميه سراسر كشور نيز در دستور كار قرار گرفته و هم اكنون در حال توليد برنامه هاي مختلف آموزشي هستيم تا به صورت كتاب و سي دي براي مديران ارسال و امتحانات آن به صورت متمركز در قم برگزار شود.

وي افزود: مديريت توسعه اين معاونت شناسايي و ثبت رسمي مدارس علميه خواهران و مديريت بهره برداري نيز تجهيز و نگهداري مدارس علميه را بر عهده دارد.