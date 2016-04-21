یک کارشناس حوزه صنعت پلیمر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پلاستیک ها جزء ضایعاتی هستند که به دلیل مصرف روزافزون درصد بالایی از پسماندهای شهری را تشکیل می دهند گفت: پلاستیک ها موادی هستند که به علت سهولت قالب گیری و شکل دهی، کاربرد فراوانی در صنایع بسته بندی دارند و بعضاً به دلیل استحکام زیاد، پایداری حرارتی بالا و مقاومت در برابر خوردگی، در تولید قطعات برای صنایع خودروسازی، الکترونیک و هواپیماسازی و حتی فضانوردی و موشک سازی کاربردهای زیادی دارند.

حمیدرضا پناهنده افزود: همچنین این ضایعات در تولید ساک دستی و ظروف پلاستیکی، چرخ دنده های مهندسی، بدنه خودرو، روکش سیم و کابل، کفپوش سالن ها و وسایل پزشکی و غیره استفاده می شوند و به همین دلیل جایگزین مناسبی برای فلزات هستند و میزان ضایعات آنها روز به روز افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر روزانه بیش از ۴۹ هزار تن پسماند عادی در شهرها و روستاهای کشور تولید می شود که از این میزان در حدود ۳۸ هزار تن شهری و مابقی آن روستایی است که در صورت جداسازی این مواد در مبدا به بازیافت و دفع بهداشتی آن کمک بسزایی شده و از آلودگی محیط زیست و از بین رفتن سرمایه های ملی جلوگیری می شود.

پناهنده با اشاره به اینكه با بازگشت مجدد این مواد به چرخه تولید ارزش افزوده بیشتری ایجاد می شود، افزود: اجرای بازیافت این مواد سبب می شود ضایعات کمتری سوزانده یا دفن شود؛ همچنین به انرژی و هزینه کمتری در مقایسه با تولید مواد نو نیاز است که به موجب آن ضایعات کاهش می یابد و استفاده مجدد از این ضایعات منجر به کاهش آلودگی محیط زیست خواهد شد.

صنعت بازیافت در ایران صنعت جوانی است

این کارشناس حوزه پلیمر با اشاره به اینکه صنعت بازیافت در ایران جزء صنایع جوان محسوب می شود و به علت مباحث اقتصادی و زیست محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است، بیان کرد: نظارت و استانداردهایی در این خصوص نیاز است تا بتوان با توجه و حمایت بیشتر از این صنعت محصولاتی با تنوع بیشتر و کیفیت بالاتر تولید کرد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به این حجم از ضایعات و میزان تخریبی که در محیط زیست دارند با روش های نوین بازیافت می توان به حل مشکل پسماند و محیط زیست کمک کرد، افزود: تهیه یک محصول یک‌دست و با کیفیت که باعث افت کیفی نشود همواره از مهمترین نگرانی های فعالان صنعت بازیافت است. در واقع به دلیل اهمیت موضوع لازم است این صنعت بیش از پیش مورد توجه و حمایت مسئولان ذیربط قرار بگیرد تا با گسترش آن بتوان به اهداف مدنظر دست یافت.

پناهنده در ارتباط با اینکه چرا پلاستیکها بازیافت می شوند، گفت: مصرف بیشتر ظروف یک‌بار مصرف حاصل از پدیده شهرنشینی و کاربرد آن در صنایع مختلف، تجزیه نشدن و ماندگاری در طبیعت حداقل به مدت ۳۰۰ سال، ایجاد آلودگی های زیست محیطی و مهمترین عامل یعنی افزایش قیمت مواد نو پتروشیمی به دلیل حذف یارانه حامل های انرژی و همچنین افزایش قیمت جهانی و غیره موجب شده استقبال از مواد و محصولات بازیافتی روز به روز بیشتر شود.

تولید محصولات مضر به دلیل عدم رعایت استاندارد بر مواد بازیافتی

این کارشناس صنعت پلیمر با اشاره به اینكه از نظر قیمتی نیز محصولات بازیافتی حدود ۳۰ درصد ارزان تر از گرانول های نو پتروشیمی عرضه می شوند، افزود: در واقع دلیل پیشرفت صنعت بازیافت در دنیا علاوه بر بحث محیط زیست این است که محصولات ارزشمندی را می توان از موادی تهیه کرد که نسبت به محصولات نو از لحاظ قیمت پایین تر هستند.

پناهنده در ادامه به این نکته اشاره کرد که در ایران علاوه بر مشکلات موجود در این صنعت، نبود استاندارد و نظارت برای مواد بازیافتی سبب تولید محصول با کیفیت پایین و مضر برای سلامتی می شود. از سوی دیگر عدم وجود دستگاه هایی که بتواند محصولات با کیفیت مناسب تولید کند نیز یکی دیگر از مشکلات این صنعت محسوب می شود؛ چراكه اکثر دستگاه ها از امکانات حداقلی برخوردارند و ضمناً دستگاه های مصرفی اکثرا دست دوم و قدیمی هستند.

صنعت بازیافت پلیمرها با کمترین سرمایه سودآور است

کارشناس صنعت پلیمر با اشاره به اینکه با بهره‌گیری از فن‌آوری نوین می‌توان انواع ضایعات و تركیبات مستعمل پلاستیكی و پلیمری را به محصولات مصرفی جدید تبدیل كرد افزود: این شیوه بازیافت ضمن رفع بحران فزاینده انباشت زباله‌های پلیمری در طبیعت؛ در زمینه ایجاد اشتغال نیز نقش بسزایی ایفا می کند.

وی گفت: در واقع تبدیل ضایعات پلیمری و پلاستیکی به مواد و محصولاتی با کاربری جدید با هدف اشتغالزایی و حفاظت از محیط زیست و ایجاد ارزش افزوده بالا با کمترین سرمایه به عنوان صنعتی سودآور محسوب می شود.

این کارشناس صنعت پلیمر با اشاره به لزوم توجه به استفاده از این منابع گفت: نگاه ما باید به این صنعت نگاهی علمی باشد و فعالان این صنعت می توانند به متقاضیان کارآفرین اطلاعات مورد نیاز پروسه بازیافت را ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از گسترده ترین و مهمترین بخش های صنعت پلاستیک، بخش بازیافت ضایعات پلاستیک به محصولات قابل استفاده مجدد برای سایر تولیدکنندگان است، خاطرنشان کرد: مواد اولیه این صنعت، لاستیک های فرسوده و دپو شده در مناطق مختلف کشور است که به فراوانی در ایران یافت می شوند و سالیانه چندین هزار تن به حجم آنها اضافه می شود. همچنین محصول تولید شده این ماشین آلات، پودر لاستیک و گرانول لاستیک استاندارد، ماده اولیه صنایع بسیاری مانند تولید انواع کف پوش ها، انواع تقویت کننده ها و جایگزین در رنگها، همچنین به عنوان سوخت اصلی کوره، ماده اولیه لاستیک سازی و ... است و کاربرد بسیاری در داخل و خارج از کشور دارد.

به گفته وی وجود پسماند پلیمری برای محیط زیست به عنوان یک معضل محسوب شود اما همین معضل برای صنعت بازیافت مفید است چراکه تهیه مواد اولیه را برای فعالان این صنعت آسان می کند.

پناهنده با تاکید بر اینکه در سراسر جهان بازیافت و استفاده مجدد از زباله‌ها به یكی از شاخص‌های صنعتی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: كشورهای پیشرفته برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از این منابع پرارزش عزم خود را جزم كرده‌اند؛ به‌طوری كه در حال حاضر در بیشتر این كشورها كمتر از روش سوزاندن و یا دفن‌ برای حل مشكل پسماندها استفاده می‌شود. در چنین شرایطی اگرچه در كشور ما هم بخشی از پلاستیک‌ها از جمله ظروف و لوله‌های پلاستیكی، مجدد‌ جمع‌آوری و بازیافت می‌شوند، اما بخش عظیمی از این ضایعات به مراكز دفن زباله سپرده می‌شوند.