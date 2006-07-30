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۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۹:۰۱

موزه امام علي از منوچهر معتبر تقدير مي‌كند

نگارخانه موزه هنرهاي ديني امام علي (ع) دومين دوره از سلسله نكوداشت‌هاي نقش خيال مفاخر هنرهاي تجسمي را با تجليل از منوچهر معتبر برگزار مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين آئين با عنوان نكوداشت استاد منوچهر معتبر روز دوشنبه 23 مردادماه ساعت 18 در محل موزه امام علي (ع) برگزار مي شود و نمايشگاهي از مجموعه طراحي هاي وي به مدت يك ماه از 23 مرداد تا 23 شهريور در محل موزه در خيابان ولي عصر، رو به روي بزرگراه نيايش، بلوار اسفنديار، شماره 35 داير است.

منوچهر معتبر در سال 1315 در شيراز به دنيا آمد و سه دوره طراحي را در انجمن هنرجويان نيوريوك و دوره كارشناسي ارشد را در دانشگاه اينديانا گذراند. در بيشتر آثار استاد براي بيان تصوير از خط و طراحي استفاده شده است.

کد مطلب 360320

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