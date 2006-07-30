به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين آئين با عنوان نكوداشت استاد منوچهر معتبر روز دوشنبه 23 مردادماه ساعت 18 در محل موزه امام علي (ع) برگزار مي شود و نمايشگاهي از مجموعه طراحي هاي وي به مدت يك ماه از 23 مرداد تا 23 شهريور در محل موزه در خيابان ولي عصر، رو به روي بزرگراه نيايش، بلوار اسفنديار، شماره 35 داير است.

منوچهر معتبر در سال 1315 در شيراز به دنيا آمد و سه دوره طراحي را در انجمن هنرجويان نيوريوك و دوره كارشناسي ارشد را در دانشگاه اينديانا گذراند. در بيشتر آثار استاد براي بيان تصوير از خط و طراحي استفاده شده است.