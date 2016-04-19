به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی، ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از جرائم انتخاباتی استان یزد اظهار داشت: انتخابات در گسترده ترین حوزه انتخابیه کشور شامل پنج شهرستان ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز به دور دوم کشیده شد و اکنون با شرایطی متفاوت در این حوزه نسبت به دور اول مواجه هستیم.

وی با اشاره به برخی حساسیت‌های موجود منطقه ای و تفاوت دیدگاه‌ها میان برخی شهرستان‌های این حوزه عنوان کرد: مجریان و ناظران انتخابات مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و این حساسیت ها نباید هیچ تاثیری بر نحوه فعالیت آنها داشته باشد.

حبیبی بیان کرد: شرایط انتخابات در دور دوم متفاوت با دور اول است و شاید یک نامزد امنتخاباتی با چند رأی کمتر و یا بیشتر به مجلس راه یابد و یا از رفتن به مجلس بازبماند به همین دلیل انتظار می رود که مجریان و دست اندرکاران برگزاری و نظارت بر انتخابات، نهایت دقت در برگزاری انتخابات را داشته باشند تا مبادا شبهاتی منجر به ابطال آراء یک صندوق و تغییر در نتیجه نهایی شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد، رصد دقیق مسائل و گزارش های رسیده را از سوی هیئت های اجرایی، نظارتی و امنیتی خواستار شد و تصریح کرد: باید به منظور پیشگیری از هرگونه تنش و التهاب احتمالی، همه گزارش های رسیده جدی گرفته شود و به منظور جلوگیری از به وجود آمدن جو روانی در مراحل اولیه، موارد به صورت نامحسوس مورد رصد و بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: نامزدها و مسئولان تبلیغات و ستادهای انتخاباتی به هیچ وجه به تخریب و توهین نامزد رقیب نپردازند زیرا بلوغ سیاسی و رشد فکری مردم مانع هرگونه تأثیرگذاری اینگونه اقدامات در جذب رأی بیشتر خواهد شد و این گونه بی اخلاقی ها فقط بار منفی کار را افزایش می دهد.

حبیبی تصریح کرد: نامزدهای انتخابات نیز به مردم وعده هایی ندهند که انجام آن از حیطه وظایف و اختیارات نماینده مجلس خارج است زیرا بعدها نمی توانند پاسخگوی این وعده ها باشند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات دور اول در یزد بسیار باشکوه و بدون حاشیه برگزار شد، اظهار امیدواری کرد: در دور دوم نیز با توجه به حساسیت ها و تفاوت شرایط، شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه و قانونمند باشیم.