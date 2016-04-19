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۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۰۹

رئیس کل دادگستری استان یزد:

شرایط انتخابات در گسترده‌ترین حوزه انتخابیه یزد متفاوت با دور اول

شرایط انتخابات در گسترده‌ترین حوزه انتخابیه یزد متفاوت با دور اول

یزدـ رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: شرایط انتخابات دور دوم در گسترده‌ترین حوزه انتخابیه استان یزد که حوزه‌ای دارای پنج شهرستان است، با دور اول متفاوت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی، ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از جرائم انتخاباتی استان یزد اظهار داشت: انتخابات در گسترده ترین حوزه انتخابیه کشور شامل پنج شهرستان ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز به دور دوم کشیده شد و اکنون با شرایطی متفاوت در این حوزه نسبت به دور اول مواجه هستیم.

وی با اشاره به برخی حساسیت‌های موجود منطقه ای و تفاوت دیدگاه‌ها میان برخی شهرستان‌های این حوزه عنوان کرد: مجریان و ناظران انتخابات مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و این حساسیت ها نباید هیچ تاثیری بر نحوه فعالیت آنها داشته باشد.

حبیبی بیان کرد: شرایط انتخابات در دور دوم متفاوت با دور اول است و شاید یک نامزد امنتخاباتی با چند رأی کمتر و یا بیشتر به مجلس راه یابد و یا از رفتن به مجلس بازبماند به همین دلیل انتظار می رود که مجریان و دست اندرکاران برگزاری و نظارت بر انتخابات، نهایت دقت در برگزاری انتخابات را داشته باشند تا مبادا شبهاتی منجر به ابطال آراء یک صندوق و تغییر در نتیجه نهایی شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد، رصد دقیق مسائل و گزارش های رسیده را از سوی هیئت های اجرایی، نظارتی و امنیتی خواستار شد و تصریح کرد: باید به منظور پیشگیری از هرگونه تنش و التهاب احتمالی، همه گزارش های رسیده جدی گرفته شود و به منظور جلوگیری از به وجود آمدن جو روانی در مراحل اولیه، موارد به صورت نامحسوس مورد رصد و بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: نامزدها و مسئولان تبلیغات و ستادهای انتخاباتی به هیچ وجه به تخریب و توهین  نامزد رقیب نپردازند زیرا بلوغ سیاسی و رشد فکری مردم مانع هرگونه تأثیرگذاری اینگونه اقدامات در جذب رأی بیشتر خواهد شد و این گونه بی اخلاقی ها فقط بار منفی کار را افزایش می دهد.

حبیبی تصریح کرد: نامزدهای انتخابات نیز به مردم وعده هایی ندهند که انجام آن از حیطه وظایف و اختیارات نماینده مجلس خارج است زیرا بعدها نمی توانند پاسخگوی این وعده ها باشند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات دور اول در یزد بسیار باشکوه و بدون حاشیه برگزار شد، اظهار امیدواری کرد: در دور دوم نیز با توجه به حساسیت ها و تفاوت شرایط، شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه و قانونمند باشیم.

کد مطلب 3603201

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