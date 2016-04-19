جای ترویج فرهنگ سلامت در مدارس استان اصفهان خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن قائدی‌ها ظهر سه‌شنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره دانش‌آموزی نوجوان سالم با اشاره به اینكه عملكرد آموزش و پرورش در حوزه تعلیم و تربیت با گذشته متفاوت شده است،‌ اظهار داشت: این روزها منابع دانش‌آموزان برای یادگیری فراتر از كتاب رفته است و گسترش علم و فناوری جهان را به دهكده جهانی تبدیل كرده است.

وی با بیان اینكه رصد آسیب‌های اجتماعی موجود در مدارس در دستور كار آموزش و پرورش قرار دارد، اظهار داشت: از این رو برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان و اولیاء مورد توجه است.

مدیركل آموزش و پرورش استان اصفهان توجه به آموزش مهارت‌‌های زندگی را از راهكارهای ارائه شده در خصوص ایجاد روابطی سالم برای دانش‌آموزان عنوان كرد و ابراز داشت: باید توجه داشت كه ترویج فرهنگ سلامت نیز در مدارس باید مورد توجه باشد چراكه جای خالی این امر در مدارس استان اصفهان حس می‌شود.

وی با اشاره به اینكه باید نگرش‌ها به تعلیم و تربیت در مدارس تغییر كند،‌ اضافه كرد: باید توجه داشت كه امروزه هر روز آسیب جدیدی دانش‌آموزان را تهدید می‌كند و برای آگاه ساختن جامعه باید فعالیتی چندین برابر نسبت به فعالیت‌های فعلی داشته باشیم.