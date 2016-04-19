  1. استانها
  2. اصفهان
۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱۷:۱۱

مدیركل آموزش و پرورش استان اصفهان:

جای ترویج فرهنگ سلامت در مدارس استان اصفهان خالی است

جای ترویج فرهنگ سلامت در مدارس استان اصفهان خالی است

اصفهان – مدیركل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: باید توجه داشت كه ترویج فرهنگ سلامت در مدارس باید مورد توجه باشد چرا كه جای خالی این امر در مدارس استان اصفهان حس می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن قائدی‌ها ظهر سه‌شنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره دانش‌آموزی نوجوان سالم با اشاره به اینكه عملكرد آموزش و پرورش در حوزه تعلیم و تربیت با گذشته متفاوت شده است،‌ اظهار داشت: این روزها منابع دانش‌آموزان برای یادگیری فراتر از كتاب رفته است و گسترش علم و فناوری جهان را به دهكده جهانی تبدیل كرده است.

وی با بیان اینكه رصد آسیب‌های اجتماعی موجود در مدارس در دستور كار آموزش و پرورش قرار دارد، اظهار داشت: از این رو برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان و اولیاء مورد توجه است.

مدیركل آموزش و پرورش استان اصفهان توجه به آموزش مهارت‌‌های زندگی را از راهكارهای ارائه شده در خصوص ایجاد روابطی سالم برای دانش‌آموزان عنوان كرد و ابراز داشت: باید توجه داشت كه ترویج فرهنگ سلامت نیز در مدارس باید مورد توجه باشد چراكه جای خالی این امر در مدارس استان اصفهان حس می‌شود.

وی با اشاره به اینكه باید نگرش‌ها به تعلیم و تربیت در مدارس تغییر كند،‌ اضافه كرد: باید توجه داشت كه امروزه هر روز آسیب جدیدی دانش‌آموزان را تهدید می‌كند و برای آگاه ساختن جامعه باید فعالیتی چندین برابر نسبت به فعالیت‌های فعلی داشته باشیم.

کد مطلب 3603203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها