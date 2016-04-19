به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در مراسم بهره‌برداری از این پروژه اظهار کرد: بهره‌برداری از باند دوم محور بیرجند- مود نقش مؤثری در کاهش تصادفات این محور خواهد داشت.

مهدی جعفری عنوان کرد: پنج کیلومتر حد فاصل مسجد ۱۴ معصوم تا دوراهی بیجار جهت رفاه حال مسافران و کاربران جاده‌ای امروز بازگشایی و زیر بار ترافیک رفت.

وی با بیان اینکه هنوز عملیات یک لایه آسفالت این محور باقی مانده است، بیان کرد: به‌زودی قطعه دوم این باند تا پمپ‌بنزین شهر مود نیز آماده بهره‌برداری می‌شود .

وی با بیان اینکه برای اجرای این پنج کیلومتر ۱۶ دستگاه پل، سه دستگاه پل هشت متری و دو مورد دوربرگردان اجرا شده است، تصریح کرد: هم اکنون یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر باند دوم در استان در حال اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۲۰۰ کیلومتر از پروژه‌های باند دوم استان آماده آسفالت است، گفت: تکمیل باندهای دوم استان از سیاست های اصلی راه و شهرسازی خراسان جنوبی در سال جاری خواهد بود.