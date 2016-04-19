ورود ستاد تسهیل قرچک برای حل مشکل «پارس سرام»

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه پارس سرام قرچک که آوازه آن از مرزهای کشور نیز گذشته است، یکی از کارخانه های مهم شهرستان قرچک محسوب شده که نقش مهمی را در توسعه و رونق اقتصادی و به کارگیری نیروی کار برعهده دارد.

بدون تردید باید کارخانه پارس سرام را یکی از هویت های اقتصادی شهرستان قرچک دانست و امروز حل مشکلات این کارخانه باید یک اولویت از سوی مسئولان تلقی شود.

ستاد تسهیل شهرستان قرچک مشکلات کارخانه پارس سرام را پیگیری می کند

مقدمات واگذاری کارخانه پارس سرام قرچک در دوران سازندگی فراهم شد و امروز کارگران این حوزه از مسئولان می خواهند تا چتر حمایتی خود را از فعالان تولیدی افزایش دهند.

پس از اعلام مشکلات کارخانه پارس سرام قرچک و اطلاع یافتن مسئولان شهرستان، روز سه شنبه جلسه بررسی مشکلات این کارخانه با حضور مسعود مرسل پور فرماندار قرچک و مدیران اقتصادی شهرستان برگزار شد.

مسعود مرسل پور در این نشست با اشاره به ضرورت توجه جدی به مشکلات و دغدغه های فعالان تولیدی و اقتصادی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی با توجه جدی به بخش تولید و اشتغال محقق می شود.

فرماندار قرچک افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال جاری را به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند و باید از ظرفیت های مختلف برای تحقق شعار سال استفاده کرد.

وی ادامه داد: برای مقابله با توطئه های دشمن در زمینه اقتصادی، باید به درون تکیه کرده و از بخش های تولیدی و اقتصادی کشور حمایت کرد.

فرماندار قرچک با اشاره به ورود ستاد تسهیل شهرستان قرچک به موضوع کارخانه پارس سرام بیان داشت: پرونده ای مستقل برای کارخانه پارس سرام در ستاد تسهیل شهرستان قرچک تشکیل شده است.

وی تأکید کرد: تلاش می شود تا با استفاده از ظرفیت های مختلف هم مشکل تولید کنندگان و هم مشکل کارگران در حوزه های اقتصادی و تولیدی شهرستان برطرف شود.