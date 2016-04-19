اتمام راه آهن ارومیه – مراغه ۹۵۲ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشعلی آقالار ظهر سه شنبه در اولین جلسه شورای حمل و نقل استان در سالجاری در خصوص آخرین وضعیت طرح ساخت راه آهن مراغه- ارومیه افزود: ایستگاه راه آهن نقده به زودی آماده بهره برداری خواهد بود و ۹۵۲ میلیاردریال برای تكمیل كل این پروژه ملی اعتبار مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه این طرح به دلیل کمبود اعتبار تاکنون به بهره برداری نرسیده است عنوان کرد: از ابتدای اجرای طرج تاكنون بیش از یك هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال برای طرح ملی ساخت راه آهن ارومیه – مراغه هزینه شده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست برتوسعه شبكه راههای ایمن، جبران عقب ماندگی طرح ساخت راه آهن مراغه- ارومیه، افزایش پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه ارومیه، فراهم سازی زیرساختهای افزایش مبادلات تجاری در پنج پایانه مرزی استان و بهبود كیفیت پروژه های عمرانی تاكید كرد.

نقش صنعت حمل و نقل در توسعه صادرات غیرنفتی استان برجسته است

تقی كهوریان اظهارداشت: توسعه و استاندارد سازی زیرساختهای صنعت حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای از اولویت های مدیریت كلان بوده چرا كه باور داریم صنعت حمل و نقل، موتور حركت تولید و رونق اقتصادی است.

وی با بیان اینكه نقش صنعت حمل و نقل در توسعه صادرات غیرنفتی استان برجسته است، گفت: برنامه های بخش حمل و نقل باید مسئله محور و با تمركز بر تك تك مسائل و چالشهای پیش روی این صنعت تدوین شود.

كهوریان از بازدید دوره ای از پروژه های عمرانی حوزه حمل و نقل استان در روزهای آتی خبر داد و افزود: روند اجرای طرح های عمرانی بخش حمل و نقل استان به شكل نامحسوس كنترل و نظارت می شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی بر كاستن فاصله عملكرد دستگاههای عضو شورای حمل و نقل استان با ظرفیت و پتانسیلهای موجود تاكید كرد و گفت: توصیه می شود در مباحث نظارت و كنترل بر كیفیت پروژه های عمرانی، همكاری تنگاتنگ با مراكز علمی و علم آوری، رعایت مقررات و قوانین و همسوگرایی دستگاه های اجرایی بیش از پیش اقدام شود.

طرح عمرانی به بخش خصوصی واگذار می شود

كهوریان از نگاه ویژه مدیریت كلان استان به عملیاتی سازی واگذاری مالكیت پروژه های عمرانی به بخش خصوصی خبر داد و تصریح كرد: پروژه های قابل انتقال حوزه حمل و نقل به بخش خصوصی فهرست بندی و تعیین شود.

وی همچنین خواستار تكمیل پروژه های بیمارستانی در كوتاه ترین زمان ممكن شد و بیان كرد: اعضای شورای حمل و نقل در روزهای آتی لازم است فهرست پروژه های اولویت دار را جهت نهایی شدن مصوبات سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی اعلام كنند.