برنامه هاي فدراسيون دو و ميداني براي دوحه جدي تر مي شود

رضا ابو الفتحي مربي تيم هاي ملي دو و ميداني ايران در گفت وگو با "مهر"ضمن بيان اين مطلب گفت: تيم جوانان ايران با تركيب شش ورزشكار 20 مرداد ماه عازم چين مي شود كه ازميان اين نفرات برخي اولين تجربه خود را براي مسابقات جهاني دارند البته تيم ما تيم خسته اي است چون يك سفر طولاني را از ماكائو سپري كرديم و بلافاصله بعد از آن هم در مسابقات انتخابي چين شركت كرديم.

وي بيان كرد: در حال حاضر دوندگان رده سني بزرگسالان ما در شرايط خوبي به سر مي برند و برخي از آنها در يك اردوي تستي در تهران حضور دارند.

وي ادامه داد: هدف از برگزاري اين اردو شناخت نقاط ضعف دوندگان و بهبود آنها است كه اين كار كارشناسانه با كمك چند دكتر و كارشناس و بادستگاه هاي خاصي آزمايش مي شوند.

مربي تيم هاي ملي دو و ميداني ايران افزود: فدراسيون عملا بعد از شركت در مسابقات جهاني جوانان وارد مرحله جديدي از كار خود مي شود كه بايد با برنامه ريزي بهتر شرايط بهتري را براي حضور تيم ايران در دوحه فراهم كند.

ابوالفتحي تصريح كرد: وضعيت همه دوندگان جوان ما در مسابقات جهاني پكن خوب است و از همه بيشتر اميد تيم به صميمي است . او شانس مدال طلاي ما در مسابقات چين است.