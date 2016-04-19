به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیست و دومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا که با حضور ۲۳۹ تكواندوكار از ۳۱ كشور به میزبانی فیلیپین در مانیل جریان دارد نمایندگان کشورمان موفق به کسب دو مدال طلا ، یک نقره و یک برنز شدند.

آرمین هادیور در وزن ۵۴- کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد. وی دور نخست استراحت داشت ، سپس ۶ بر صفر «ابرار خان» از هند،۵بر۴ «چینيو وانگ» از چين تايپه، ۷بر یک «گالیمژان سریکبای» از قزاقستان را شکست داد و به دیدار نهایی رسید و در این مرحله هم «رامنارونگ» از تايلند را با نتيجه ۹ بر ۸ از پيش رو برداشت و برسكوي قهرماني آسيا تكيه زد. این اولین طلای تاریخ تکواندو ایران در وزن اول بود.

طلای وزن دوم هم به نماینده کشورمان رسید. میرهاشم حسینی براي ایستادن روی سکوی نخست «يون جو جونگ» از كره جنوبي، «تاوین هانپراب» از تایلند(غیبت ) ،«چین چانگ چین» از چینتايپهو «ابراهیم زارمان» از اندونزی را شکست داد و راهی بازی نهایی شد و در این مرحله هم «مولوم تومنبايار» از مغولستان را ۸ بر ۶ شكست داد و صاحب مدال طلا شد.

در وزن وزن ۶۳- کیلوگرم ابوالفضل یعقوبی به نشان نقره دست پیدا کرد. وی«احمد دیقابس» از قطر (۴-۲)، «احمد الابال ماجد» از يمن (۱۳-صفر) و «کلامپانگ ناتاوی» از تایلند (۱۳-۶) را شکست داد و به دیدار نهایی رسد و در دیدار پایانی پس از تساوي ۱۵-۱۵ در راند طلايي نتيجه را به «سئوک بای کیم» از کره‌جنوبی واگذار كرد.

همچنین در وزن اول بانوان ناهید کیانی برنز گرفت. وی دور نخست «اما الاداله» از اردن را با نتيجه ۹ بر ۳ شکست داد و در ادامه «مريم ياسمين» از پاكستان را ۱۲ بر ۳ از پیش رو برداشت و در مرحله نيمه‌نهايي ۴ بر يك نتيجه را به «كايكي ليو» از چين واگذار كرد و برنز گرفت.

برنامه روز پایانی مسابقات

فردا (چهارشنبه) در روز سوم و پاياني اين مسابقات هوگوپوشان اوزان ۶۸-، ۷۴- و ۸۰- كيلوگرم مردان و ۵۷-، ۶۲- و ۶۷- كيلوگرم زنان رقابت خواهند كرد.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، علیرضا علیاری دور نخست به مصاف تکواندو کشور میزبان خواهد رفت و در صورت پیروزی با برنده دیدار تکواندوکاران سنگاپور و یمن رقابت می کند. در وزن ۸۰- کیلوگرم ، سعید رجبی در دور نخست با تکواندوکاری از قرقیزستان دیدار خواهد کرد و در صورت پیروزی به مصاف "ماکسیم رافالوویچ" تکواندوکار ازبک می رود.

در بخش زنان و در وزن ۵۷- کیلوگرم، مهسا جدی در دور نخست با تکواندوکار ژاپنی پیکار خواهد کرد و در صورت پیروزی به مصاف برنده دیدار تکواندوکاران نپال و اندونزی می‌رود. در وزن ۶۲- کیلوگرم، حنانه همتی در دور نخست با تکواندوکاری از کره‌جنوبی دیدار می‌کند و در صورت پیروزی به مصاف نماینده چین خواهد رفت. در وزن ۶۷- کیلوگرم، هانیه اخلاقی در دور نخست با تکواندوکار ویتنام دیدار می‌کند و در صورت پیروزی برنده دیدار ماکائو و ازبکستان را پیش رو دارد.

این دوره از مسابقات که از روز دوشنبه درمانیل آغاز شده عصر فردا به پایان می رسد.