ایجاد «خط تماس اضطراری» در مرزهای هند و چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، رسانه های چینی اعلام کردند نیروهای نظامی هند و چین در مرزهای دو کشور «خط تماس اضطراری» ایجاد می کنند و بزودی این توافقنامه به امضای طرفین خواهد رسید.

خبرگزاری شینهوا اعلام کرد: «چانگ وان کوانگ» وزیر دفاع چین در دیدار خود با «منوهر پاریکر» همتای هندی خود در مورد ایجاد «خط تماس اضطراری» در مرزهای دو کشور جهت ارتباط نظامیان دو کشور به توافق رسیده است.

دو کشور پرجمعیت هند و چین در تقسیم مناطق مرزی با هم اختلافاتی جدی دارند. در سال ۱۹۶۲ بر سر مالکیت قسمتهایی از ایالت «اروناچل پردیش» در شمال شرق هند، دو کشور با هم درگیر شدند. چین مدعی است که این منطقه جزیی از تبت است.

اوضاع امنیتی در این منطقه هنگامی رو به وخامت گذاشت که در سال ۲۰۱۴ میلادی تعداد زیادی از نیروهای ارتش چین وارد منطقه «لداخ» در هند شدند و «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین با سفر به دهلی نو به این تنش پایان داد.

منوهر پاریکر وزیر دفاع هند این روزها به چین سفر کرده است و با همتای چینی خود نیز دیدار و گفتگو داشته است. وی در این دیدار تاکید کرده است هند خواستار افزایش همکاریهای دفاعی و نظامی استراتژیک خود با چین است.

این اولین سفر وزیر دفاع هند پس از سال ۲۰۱۳ به شمار می رود و این خود می تواند نقطه عطفی در بهبود و افزایش روابط هند و چین باشد.

لازم به ذکر است که چین در اقدامی جدید درخواست هند مبنی بر قرار گرفتن نام «مولانا مسعود اظهر» سرکرده گروه تروریستی «جیش محمد» در لیست سیاه سازمان ملل را وتو کرد.

مسعود اظهر از جمله کسانی است که هند مدعی شده است در حمله تروریستی ماه ژانویه ۲۰۱۶ به پایگاه هوایی «پتان کوت» در ایالت پنجاب هند دست داشته است. در این حمله تروریستی ۷ تن از نیروهای امنیتی هند کشته شدند. اسلام آباد نیز در اقدامی مسعود اظهر و ۱۲ تن دیگر از اعضای گروه تروریستی جیش محمد را دستگیر کرده است.