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۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱۸:۱۴

دبير علمی كنگره خدمات آزمايشگاهی خبر داد؛

شناسایی سالانه ۲ ميليون بیمار ديابتی در جهان

شناسایی سالانه ۲ ميليون بیمار ديابتی در جهان

دبيرعلمی چهاردهمین كنگره ارتقاي كيفيت خدمات آزمايشگاهی، گفت: سالانه حدود 2 ميليون مورد جديد مبتلا به ديابت در جهان شناسایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمدرضا بختياري روز سه شنبه در چهاردمین كنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در مرکز همایش های رازی، اظهار كرد: همچنين سالانه ۳۰ ميليون مورد انتقال خون در آزمايشگاه هاي تشخيصي در جهان انجام و ۴۴ هزار مورد جديد سرطان خون (لوسمي) در اين آزمايشگاه ها شناسايي مي شود كه در روند درمان و بهبود بيماري بسيار موثر است.

وي افزود: به طور كلي آمارها نشان مي دهند كه بين ۷۰ تا ۸۰ درصد تصميم گيري هاي باليني اعم از تشخيص و درمان بر اساس پاسخ آزمايشگاه هاي باليني صورت مي گيرد و در برخي از بيماري هاي مرتبط با غدد درون ريز و قلبي اين ميزان بيش از ۹۰ درصد است.

دبير علمي نهمين كنگره بين المللي و چهاردهمين كنگره كشوري ارتقاي كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران گفت: اين درحالي است كه آزمايشگاهيان روزانه در معرض انواع آلودگي هاي شيميايي، صوتي، ميكروبی و هسته اي هستند و در چنيني شرايطي تلاش مي كنند پاسخگوی نيازهاي پزشكي بيماران باشند و جواب صحيح را ارائه دهند.

بختياري به همزماني زادروز حكيم سيداسماعيل جرجاني با روز آزمايشگاهيان (۳۰ فروردين) اشاره كرد و افزود: در روزگاري كه زبان عربي بر علوم مختلف تسلط يافته بود، حكيم جرجاني با تلاش فراوان سعي كرد با زبان فارسي علم را به درون جامعه ببرد و به اين ترتيب امكان فهم و درك آن را براي عموم فراهم كرد.

دبير علمي اين كنگره همچنين در مورد تعداد مقالات ارسال شده به دبيرخانه كنگره گفت: تعداد ۴۶۶ مقاله به دبيرخانه ارسال شده بود كه از اين تعداد پس از انجام داوري ها، ۱۲۱ مقاله در قالب ۲۲ سخنراني و ۲۵۴ مقاله در قالب پوستر ارائه مي شود.

بختياري به برگزاري ۲۰ كارگاه علمي كاربردي در جريان اين كنگره اشاره كرد و افزود: همچنين نمايشگاهي شامل تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي با هدف ارائه آخرين فناوري هاي اين حوزه در حاشيه اين كنگره برپا شده است.
نهمين كنگره بين المللي و چهاردهمين كنگره كشوري ارتقاي كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران، تا سوم ارديبهشت ۹۵ در مركز همايش های رازي در حال برگزاري است.

کد مطلب 3603290
حبیب احسنی پور

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