سومین همایش معرفی «صبحانه سالم» فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هاشمی اظهارداشت: با توجه به فرا رسیدن هفته سلامت، سومین همایش معرفی صبحانه سالم با هماهنگی و همکاری دانشگاه شهید بهشتی و اداره سلامت شهرداری منطقه ۱۰ برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: در راستای سیاست های سلامت محور سازمان غذا و دارو و همچنین گسترش فرهنگ انتخاب درست، مصرف درست فرآورده های غذایی، سالم و ایمن و با توجه به اهمیت مصرف صبحانه به عنوان مهمترین سبد غذایی روزانه و تاثیر آن در سلامتی مردم به ویژه تاثیر آن در یادگیری درس در دانش آموزان، سازمان غذا و دارو هر ساله همایش صبحانه سالم را با هدف فرهنگ سازی و تاکید بر استفاده صبحانه به ویژه برای کودکان و نوجوانان ، با حضور دانش آموزان مدارس در یکی از بوستانهای تهران برگزار می کند.

هاشمی اظهار داشت: امسال نیز با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و هماهنگی اداره سلامت شهرداری تهران، با حضور ریاست و مدیران سازمان غذا و دارو و همچنین شهردار منطقه ۱۰، روز چهارشنبه یکم اردیبهشت ۹۵ ساعت ۹ صبح سومین همایش صبحانه سالم را در بوستان تهرانی برگزار می کند.

مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو ادامه داد: در این همایش ضمن انجام ورزش صبحگاهی با حضور بالغ بر ۵۰۰ دانش آموز، ضمن پذیرایی با میوه و صبحانه سالم (نان، پنیر، گردو،خرما و شیر) کارشناسان تغذیه آموزش های لازم را درخصوص نحوه تهیه صبحانه سالم انجام خواهند داد. در این مراسم با ایجاد فضای مفرح وشاد با استفاده از گروه های هنری موزیکال به زبان ساده کودکانه آموزش های مناسب به دانش آموزان داده می شود.