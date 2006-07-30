رامسفلد 5 ساعت پس از حادثه 11 سپتامبر دستور آماده شدن طرح حمله به عراق را صادر كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين شبكه گزارش مي دهد كه رامسفلد بدون توجه به اينكه آيا حملات به آمريكا، ارتباطي با صدام ديكتاتور مخلوع عراق داشته است يا خير، به مشاورين خود دستور ارائه طرحي براي حمله به عراق را داده بود.

"ديويد مارتين" خبرنگار و گزارشگر اين شبكه در گزارشي مي گويد: در ساعت 9 و 53 دقيقه درست 15 دقيقه پس از آنكه هواپيماي ربوده شده به پنتاگون برخورد كرد، در حالي بود كه رامسفلد هنوز در بيرون از ساختمان بود و به مجروحين كمك مي كرد، آژانس امنيت ملي آمريكا كه ارتباطات سراسر جهان را كنترل مي كند، يك مكالمه تلفني از سوي يكي از عاملين اسامه بن لادن در افغانستان را با تعدادي در گرجستان قطع كرد.

به گزارش اين شبكه، فرد تماس گيرنده در اين مكالمه تلفني گفته است كه خبر خوبي شنيده است و اينكه هدف ديگري هنوز در راه است و در همان زمان هواييماي ديگر در پنسيلوانيا سقوط كرد و پس از آن در ساعت 12 و 5 دقيقه رئيس سازمان سيا به رامسفلد درباره مكالمه قطع شده خبر داد و رامسفلد احساس كرده است كه اين معناي خاصي را نمي رساند و اينكه زمينه خوبي براي فخر و مباهات نيست و به بيان ديگر شواهد روشن و كافي براي توجيه حمله عليه بن لادن نمي باشد.

همچنين در ادامه گزارش اين شبكه آمده است، بعد از ظهر آن روز سازمان سيا گزارش مي دهد كه سه تن از مسافران هواپيما متعلق به القاعده بوده است و يكي از اين افراد از گروهي بوده است كه ناو يو اس اس كول را در بندر يمن منفجر كرده بود.

بر اساس اين گزارش گرچه شواهد اطلاعاتي نشان مي داد كه اين اقدام تروريستي از سوي القاعده صورت گرفته است، اما رامسفلد در ساعت 2 و 40 دقيقه دستور تدوين طرح حمله به عراق را مي دهد.

به گزارش مهر، پس از يازده سپتامبر آمريكا در سال 2003 به بهانه يافتن تسليحات كشتار جمعي به عراق حمله كرد، ولي پس از گذشت سه سال هيچ نشانه اي از اين تسليحات به دست نيامد.

همچنين در پي اين اشتباه اطلاعاتي؛ كه بعدها روشن شد كه دستكاري اطلاعاتي بوده است "جرج تنت" رئيس پيشين سازمان سيا از سمت خود استعفا كرد و "كالين پاول" وزير امور خارجه سابق آمريكا سخنراني خود در زمينه وجود تسليحات كشتار جمعي را در عراق ننگ آورترين تجربه خود در وزارت خارجه توصيف كرد.