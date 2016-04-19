۶ پروژه فاضلاب در هرمزگان آماده واگذاری به بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب و فاضلاب شهری هرمزگان، امین قصمی بیان داشت: در حال حاضر شش پروژه فاضلاب با حجم سرمايه گذاري مورد نياز هزار و ۷۳ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال آماده واگذاري به بخش خصوصی داريم.

قصمی افزود: فرصتهای سرمايه گذاری اولويت دار در بخش جمع آوری، انتقال و تصفيه فاضلاب شامل تصفيه خانه فاضلاب شهرهای بندرلنگه و کنگ، جاسک، بندر خمير، رودان، درگهان و ميناب است كه اجرای اين تصفيه خانه ها به روش BOT و بيع متقابل خواهد بود.

مديرعامل آبفای استان در ادامه اظهارداشت: بيش از نه هزار و ۳۰۰ميليارد ريال سرمايه گذاری بخش خصوصی در حوزه آب و فاضلاب استان در سال های اخير صورت گرفته كه اين پروژه های سرمايه گذاری با هدف تامين ۱۰۴هزار و ۵۰۰متر مكعب آب در شبانه روز در حال اجراست.

قصمی گفت: در حال حاضر آبفای هرمزگان، ۲۱پروژه نمک زدايی و ۹پروژه فاضلاب در دست حال بهره برداری و ساخت دارد كه ۱۵پروژه آبشيرين كن به ارزش ۹۲۰ميليارد ريال در شهرها و جزاير استان شامل؛ بندرلنگه، فين، هرمز، هنگام، سوزا، درگهان، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب كوچک، لارک و فارور و با حجم آب توليدی ۴۲هزار مترمکعب در شبانه روز و دو پروژه فاضلاب مسكن مهر درگهان و جزيره ابوموسی از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصی با اعتبار ۹۱ميليارد ريال و حجم توليد ۸۰۰متر مكعب در حال بهره داری است.

وی تصريح كرد: هرمزگان از استان های پيشرو در بهره مندی از سيستم شيرين سازی آب دريا با استفاده از سرمايه گذاری بخش خصوصی بوده است و ۹۰درصد پروژه‌های آب‌شيرين‌کن در اين استان در حال اجراست كه از جمله اين پروژه ها شامل؛ سه پروژه آبشيرين كن در شهرهای بندرعباس، سيريک و راس ميدانی و دو پروژه احداث تصفيه خانه فاضلاب شهرک مسكونی طولا(قشم) و واگذاری پساب مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر بندرعباس به ارزش ۲۵۲ميليارد تومان است.