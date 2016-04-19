احتمال دسترسی ایران به دلار از طریق هنگ کنگ/ دستپاچگی «اوباما»

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک پست با انتقاد از سیاست های دولت اوباما در قبال ایران و دادن امتیازهای فراوان به ایران با اشاره به انتقادهای فراوان در داخل ایران از عدم دسترسی ایران به پول های مسدود شده خود در بانک های خارجی و ممانعت آمریکا از دسترسی ایران به نظام بانکی امریکا، نوشت: اینکه باراک اوباما از توافق هسته ای با ایران که آن را میراث خود تصور می کند تا کجا حمایت خواهد کرد به زودی معلوم خواهد شد.

در این مطلب آمده است: ایران به وضوح تهدید می کند در صورتی که به منابع مالی مسدود شده خود و نظام پولی آمریکا دسترسی پیدا نکند از توافق هسته ای عقب خواهد کشید.

نویسنده در ادامه با اشاره به این موضوع که وزارت خارجه آمریکا برای رفع این مشکل به فرمانداران ۵۰ ایالت این کشور درباره تحریم های ایالتی خود علیه ایران نامه نوشته خطاب به مخاطب می گوید: فکر نکنید که دولت اوباما این تهدید ایران را یک بلوف تلقی خواهد کرد.

نویسنده در ادامه با متهم کردن ایران به پولشویی و حمایت از تروریسم و با اشاره به درخواست وزارت خارجه آمریکا از فرمانداران این کشور می نویسد: این درخواست در حالی صورت می گیرد که گروه ضربت مالی(FATF) از تمامی اعضای خود خواسته است تا اقدامات مقابله ای موثر برای حمایت از بخش های مالی خود در برابر خطراتی و ریسک هایی که از جانب ایران ناشی می شوند اتخاذ کنند.

در ادامه این مطلب آمده است: گزارش هایی وجود دارند که دولت(اوباما) بر خلاف این تدابیر در جستجوی راهی است تا ایران بتواند از طریق مراکز تهاتری هنگ کنگ به دلار دسترسی پیدا کند.

در انتهای این مطلب آمده است اوباما آنقدر به حمایت از برجام خواهد پرداخت تا ایران به تمامی خواسته هایش برسد.