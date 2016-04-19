ارائه خدمات رایگان توانبخشی درهفته سلامت/خطر افزایش جمعیت سالمندی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا میرزائیان امروز سه شنبه در نشست خبری بااصحاب رسانه اظهار داشت: در راستای خدمت رسانی به بیماران اعصاب و روان خدمات توانبخشی به صورت ویزیت در منزل برای ۵۰۰ بیمار از سوی تیم های متخصص شامل پزشکی، روانپزشکی سازمان بهزیستی استان انجام می‌شود و تعداد ۳۰۰ بیمار نیز در مراکز شبانه روزی نگه داری می‌شوند.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه ۸ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهد، افزود: استان کرمانشاه با داشتن ۱۷۰ هزار سالمند در این زمینه دوازدهمین استان کشور است و در استان نیز ۸ درصد جمعیت سالمندان هستند.

میرزائیان با اشاره به فعالیت ۳ مرکز روزانه سالمندان در استان کرمانشاه افزود: رشد جمعیت سالمندی با شیب بسیار تندی در حال افزایش است.

وی با اشاره به افتتاح مرکز اوتیسم استان کرمانشاه در اسفند۹۴ گفت: این مرکز هم اکنون در حال فعالیت است و در این خصوص نیز ما بیست و یکمین استان کشور دارای مرکز اوتیسم هستیم و ۱۰۰ خانوار اوتیسم در استان کرمانشاه نیز شناسایی شده است.

۱۳۶ هزار خدمت در اورژانس اجتماعی استان کرمانشاه انجام شد

میرزائیان پوشش غربالگری شنوایی سنجی در استان کرمانشاه را ۷۴ درصد و بالاتر از میانگین ۶۵ درصد کشوری اعلام کرد و افزود: پوشش غربالگری حوزه تنبلی چشم در استان کمتر از ۷۰ درصد است و هدف ما پوشش صد درصدی غربالگری شنوایی سنجی و تنبلی چشم در آینده است.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه از ارائه خدمات رایگان توانبخشی در هفته سلامت خبر داد و اظهار کرد: از یکم تا هفتم اردیبهشت ماه کلیه خدمات توانبخشی از جمله گفتاردرمانی و شنوایی سنجی برای شهروندان به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی در ادامه بحث مهاجرت‌ها را از عوامل بروز پدیده کودکان کار در استان کرمانشاه دانست و گفت: اورژانس اجتماعی ۱۲۳ با بهره گیری از مددکاران و مشاوران سازمان بهزیستی در زمینه های مختلف از جمله ارائه مشاوره در خصوص مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعال است و سال گذشته ۱۳۶ هزار خدمت در اورژانس اجتماعی استان انجام و ۱۱ هزار تماس با سامانه ۱۲۳ ثبت شد.

میرزائیان با اشاره به افتتاح شیرخوارگاه تازه تجهیز شده معتضدی در استان کرمانشاه گفت: این شیرخوارگاه از قدمتی ۴۰ تا ۵۰ ساله برخوردار و وقف مرحوم معتضدی است که از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بازسازی و تجهیز آن هزینه شد و هم اکنون ۳۸ کودک در آن نگه داری می شود.

وی بیان کرد: یکی از برنامه هایدر دستور کار سازمان بهزیستی بحث فرزندخواندگی است و انجام این مهم پس از سیر مراحل قانونی انجام و در حال حاضر در شیرخوارگاه کودکان بی‌سرپرست، بدسرپرست و فاقد سرپرست نهگداری می‌شوند و لازم به ذکر است که تمام کودکان این مرکز توسط دستگاه قضایی به ما تحویل داده می‌شود.

میرزائیان در خصوص کمپ‌های ترک اعتیاد گفت: صدور مجوز برای دایر کردن کمپ‌های ترک اعتیاد از سوی مسئولان ذی ربط منوط به احساس نیاز در این زمینه است و از سوی دیگر استان کرمانشاه در بحث نظارت بر کمپ‌ها وضعیت مطلوبی در سطح کشور دارد.

اعطای تسهیلات بدون بهره به بهبودیافتگان

وی مدت زمان سم زدایی در کمپ‌های ترک اعتیاد را ۲۸ روز عنوان کرد و گفت: اشتغال و حرفه‌آموزی بهبودیافتگان از مباحث مهم و مورد توجه سازمان بهزیستی است و در این خصوص ما آماده‌ایم تا تسهیلات بدون بهره و با کارمزد ۴ درصد از سقف ۵ میلیون تا ۱۵ میلیون تومان در اختیار بهبودیافتگان قرار دهیم.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: سازمان بهزیستی استان در بحث اعطای مسکن به خانواده‌های دارای ۲ معلول به بالا و نیز بحث ایجاد اشتغال همواره از استان‌های برتر کشور است.

میرزائیان با بیان اینکه ۹۸ درصد مراکز توانبخشی و پیشگیری به صورت غیردولتی اداره می‌شود، گفت: در امر پیشگیری و نیز اقدامات عمرانی از استان‌های برتر کشور هستیم و تقریبا در سال ۹۴ صد درصد پروژه های ما محقق شد و پروژه مجتمع فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای پوشش غرب کشور را با اعتبار ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان را در دستور کار احداث داریم که در فاز نخست آن ۲ میلیارد تومان و در فاز دوم ۲ میارد و ۶۰۰ میلیون تومان معین گشته و ۳ و نیم میلیارد از اعتبارات نیز در بودجه ۹۵ پیش بینی شده است.

وی پروژه ورزشی در بلوار طاقبستان، اختصاص اعتبارات میلیاردی به طرح پنجره واحد و توانمندسازی را از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: در راستای سیاست‌های کلان کشور اولویت سازمان بهزیستی استان مسکن است و در ادامه به دنبال جلب مشارکت‌های مردمی، ارتقا پوشش مشاوره ژنتیک، پوشش غربالگری شنوایی و بینایی هستیم.

میزرائیان با بیان اینکه استان کرمانشاه در امر مناسب سازی نیز خوب عمل کرده گفت: سازمان امور پارک‌ها برای مناسب سازی تعداد ۱۴۰ پارک در سطح شهر از کلان تا کوچک ملزم شده و استارت کار در پارک غربی و شرقی طاقبستان و پارک زنبق صورت گرفت.