به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه چهارمین همایش نکوداشت مقام و منزلت وکیل با حضور معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل دادگستری، دادستان و جمعی از وکلا و کارشناسان حقوقی البرز در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در این مراسم ضمن ارائه مطالبی در خصوص جایگاه وکالت و نقش وکیل در نظام دادرسی عادلانه اظهار کرد: حق برخورداری از وکیل و مشاور حقوقی یکی از مولفه های اصلی دادرسی عادلانه است که همواره مورد توجه و احترام بوده و هست، برخورداری از امنیت دفاع نیز یکی دیگر از موضوعات قابل توجه است از اینرو «دفاع» امری مقدس محسوب می شود.

نیازمند احیای رابطه اعتماد آمیز با مردم هستیم

احمد فاضلیان اهمیت رعایت قواعد اخلاقی را برابر با قانون و آیین نامه دانست و تذکر داد: متاسفانه در جامعه امروز به این اعتماد ضربه وارد شده و در دستگاه قضا نیز با این چالش مواجهیم که نگاه جامعه، نگاه مطلوبی نیست لذا نیازمند احیا و توسعه رابطه اعتماد آمیز با مردم هستیم.

جامعه وکلا را در کنار صاحبان زر و زور قرار ندهیم

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی در این خصوص گفت: تضعیف جامعه وکالت به نفع جامعه نیست لذا رسانه ملی به عنوان یک رسانه اثرگذار و فرهنگساز در جامعه مسئولیت سنگینی در این موضوع دارد، خواستاریم که رسانه ملی در تولید برنامه هایی با این محتوا که جامعه وکلا را در کنار صاحبان زر و زور قرار می دهد تجدید نظر کرده و این سیاست را تغییر دهد زیرا در هر قشری عده ای افراد نااهل وجود دارد اما تعمیم آن به همه قشر مذکور اقدام صحیحی نیست.

رئیس کل دادگستری استان البرز عنوان کرد: بحث دیگری که به جامعه وکلا ضربه می زند رفتار نامناسب درون این جامعه است، متاسفانه رفتارهای ناصحیح و خلاف شان از سوی برخی افراد بیش از موارد بیرونی به جامعه وکلا ضربه وارد می کند و باید مراقبت بیشتری صورت گیرد.

بسیاری مشکلات حوزه قضا ناشی از ضعف دانش حقوقی است

فاضلیان بسیاری از مشکلات حوزه قضا را ناشی از ضعف دانش حقوقی و قضایی دانست و گفت: برای رفع این مشکلات باید در مسیر ارتقای دانش گام برداشت، همچنین از طرز برخورد برخی قضات جوان و کم تجربه با وکلا شرمنده هستیم که با این افراد برخوردهای قاطعی شد و اجازه نمی دهیم تکرار شود.

وی اعلام کرد: متاسفانه به دلیل کمبود فضای اداری مکان مناسبی برای استقرار وکلا وجود ندارد البته اقداماتی آغاز شده که نیازمند زمان برای تکمیل است اما آمادگی داریم تا زمان تکمیل پروژه ها فضایی موقتی در اختیار وکلا قرار دهیم.

انحصار مالی در بهره مندی از وکیل شکسته شد

فاضلیان ضمن تقدیر از فعالیت های مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی البرز متذکر شد: یکی از اقدامات ارزشمند این مرکز شکسته شدن انحصار مالی بهره مندی از وکیل در دعاوی حقوقی شد که با ارائه خدمات رایگان زمینه استفاده عموم از مشاوره های حقوقی را فراهم کرده است.

در ادامه مراسم رئیس هیات مدیره مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در استان البرز به ارائه گزارشی از عملکرد این مرکز پرداخت و اظهار کرد: از آنجاکه نقش وکلا در کسب و ایجاد نظام دادرسی عادلانه امری انکارناپذیر محسوب می شود، بی توجهی به عدم حضور وکیل در رسیدگی به برخی جرائم از مولفه های نقض و بی اعتباری آرای صادره است چراکه حضور وکیل موجب تنویر ابعاد مختلف پرونده و بررسی دقیق تر خواهد شد.

میثم عندلیبیان افزود: متاسفانه در گذشته ای نه چندان دور این تصور در اذهان عموم مردم نقش بسته بود که وکیل تنها برای افراد پولدار و با تمکن مالی بالا است و همگان فرصت بهره مندی از دفاع را ندارند اما امروز حضور مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی در کنار اقشار ضعیف جامعه و ارائه خدمات رایگان مصداق بارز دادرسی عادلانه است.

ارائه ۵۱۹ هزار نفر مشاوره رایگان از سوی مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی البرز

وی بیان کرد: مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان البرز افتخار دارد که با بهره مندی از تجارب هزار وکیل در سطح استان و امضای تفاهم نامه با دستگاه های حمایتی نظیر بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران توانسته خدمات و پوشش قضایی مناسبی برای این اقشار فراهم آورد بنحویکه با گذشت چهار سال از تاسیس این مرکز بالغ بر ۵۱۹ هزار نفر مشاوره رایگان صورت گرفته است.

رئیس هیات مدیره مرکز امور وکلا و مشاوران استان البرز در پایان یادآور شد: این مرکز همچنین با هماهنگی قضات دادگستری گام های موثری در زمینه آموزش، تربیت کارآموزان وکالت و ارتقای سطح دانش همکاران برداشته است و این نشان می دهد جامعه وکلا نسبت به ارائه خدمات به همنوعان خود بی تفاوت نبوده اند.