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۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ۲۰:۴۳

تعویق جلسه رأی اعتماد به دولت وحدت ملی لیبی

تعویق جلسه رأی اعتماد به دولت وحدت ملی لیبی

منابع نزدیک به پارلمان لیبی اعلام کردند که جلسه رأی اعتماد به دولت وحدت ملی لیبی به ریاست «فائز السراج» که قرار بود امروز برگزار گردد، به دلیل وجود تنش ها به هفته آینده موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، جلسه پارلمان لیبی برای دادن رأی اعتماد به دولت وحدت ملی که قرار بود امروز برگزار شود، به دلیل برخی تنش ها به تعویق افتاد.

بر اساس این گزارش منابع نزدیک اعلام کردند که جلسه امروز پارلمان به دلیل برخی تنش ها به هفته آتی موکول شد.

پارلمان لیبی که در طبرق قرار دارد، مجددا در تشکیل جلسه برای دادن رأی اعتماد به دولت وحدت ملی به ریاست فائز السراج شکست خورد.

گفتنی است قرار بود روز دوشنبه این جلسه برگزار گردد اما در ابتدا به روز سه شنبه و سپس به هفته آینده موکول گردد.

 

کد مطلب 3603355

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