زنده نگه داشتن خاطرات دفاع مقدس یک تکلیف همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نادری فر شامگاه سه شنبه در نشست پاسداشت سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر با بیان اینکه بیان واقعیت های جنگ باید با افتخار صورت گیرد چرا که از دیدن تصاویر مربوط به جنگ سیر نمی شویم، گفت: در بیان واقعیت های جنگ باید شور و حال داشت.

وی با اشاره به اینکه شهید شدن لیاقت می خواهد و هیچ ذخیزه ارزشی مقدس تر از دفاع مقدس وجود ندارد، افزود: امروز تکلیف همه این است که از ظرفیت های موجود دقاع مقدس استفاده کنیم.

وی با طرح این موضوع که صدام به سرنوشت تلخی دچارشد و وارد جنگی شد که به ضرر خودش تمام شد، عنوان کرد: جوانان ایرانی با حداقل تجهیزات از ایران دفاع کردند و در زمان فتح خرمشهر گروهی اسیر شدند و عظمت ایران اسلامی در دفاع مقدس نشان داده شد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان همچنین ادامه داد: هر عظمتی یک نماد دارد و نماد جنگ ایران، دفاع مقدس است و این شور و فتح باید به نسل های آینده منتقل شود چراکه به هیچ وجه نباید از بیان واقعیت های جنگ برای نسل آینده دریغ کرد.

نادری فر با توضیح این مطلب که اگر از بیان واقعیت های جنگ به جوانان دریغ کنیم در حق آن ها خیانت کرده ایم، عنوان کرد: همانطور که دفاع مقدس یک تکلیف الهی بود، زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن نیز یک تکلیف همگانی است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد می کنیم که اکثر مراسم مربوط به پاسداشت فتح خرمشهر در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شود، افزود: نقش هدایت های امام راحل در افزایش همگرایی و وحدت ملی و دفاع مقدس باید عنوان شود.

وی همچنین تاکید کرد:در سوم خرداد ماه قدرت واقعی کشور به رخ جهانیان کشیده و این پیروزی یک فتح بزرگ برای ایران محسوب می شود که استان همدان نیز در این پیروزی نقش به سزایی داشته است.

نادری فر با بیان اینکه فتح خرمشهر انعکاس جهانی داشت و از نظر سیاسی عراق با از دست دادن خرمشهر تکیه‌گاهش را برای مذاکره از دست داد، گفت: در جریان آزادسازی خرمشهر حدود ۱۶ هزار نیروی عراقی کشته و زخمی شدند و همچنین ۱۹ هزار نفر نیروی عراقی به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند.