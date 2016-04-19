تکرار مشکلات با آغاز برداشت محصولات کشاورزی در جنوب کرمان

رئیس جهادکشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:هم اکنون برداشت محصولات کشاورزی در شهرستان قلعه گنج آغاز شده است و هزاران خانوار این شهرستان در حال برداشت محصولات از جمله گوجه فرنگی هستند.

غلام عباس پولادخای افزود: ۳۶ هزار تن گوجه فرنگی در سطحی معادل هزار و ۳۰ هکتار زمین کشاورزی برداشت می شود و موجب اشتغال و خلق ثروت در شهرستان خواهد شد.

وی تصریح کرد: امیدواریم در سال جاری با افت قیمت محصول مواجه نشویم اما در حال حاضر کمبود وسایل حمل و نقل و کرایه انتقال محصول به بازار مصرف از مشکلات کشاورزان است.

پولادخای ادامه داد: برداشت محصول گوجه فرنگی با چالش با عنوان کمبود کارخانه های فراوری این محصول مواجه است.

وی افزود: با توجه به اینکه مراحل احداث کارخانه رب پوجه فرنگی در شهرک صنعتی در حال انجام است، امیدواریم بخشی از مشکلات گوجه‎کاران برطرف شود.