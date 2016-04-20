فصل سرمایه گذاری فرارسید/ نبرد با هفت خان‌ بروکراسی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از طولانی شدن روند صدور مجوزها برای حمایت از سرمایهگذاران مهمترین اهدافی است که با راهاندازی پنجرههای واحد در مازندران پیگیری میشود.
با شکلگیری پنجرههای واحد، استعلام برای صدور مجوز بر عهده کمیتهای است که در این پنجرهها فعالیت و نمایندگانی از دستگاههای مرتبط در آن ایفای نقش میکنند. بررسی برآیندها نشان میدهد که در شیوه گذشته، دریافت مجوز تا ۱۳ ماه نیز طول میشود و در آن استعلام برای صدور جواز بر عهده متقاضی بود اما قرار است در پنجره واحد این استعلامها با سرعتبالا و توسط پنجره واحد انجام شود.
علاوه بر این، به اظهار کارشناسان، یکی از دلایل ریشهای عدم پیشرفت برخی از واحدهای تولیدی زمان بری زیاد در اخذ مجوزها است تا جایی که توجیه اقتصادی خود را از دست میدهند.
یکی از دلایل ریشهای عدم پیشرفت برخی از واحدهای تولیدی زمان بری زیاد در اخذ مجوزها است تا جایی که توجیه اقتصادی خود را از دست میدهند
هماینک هزار و ۳۳ واحد نیمهتمام تولیدی و صنعتی در مازندران وجود دارد که یک سوم واحدهای تولیدی استان را شامل میشوند و برای رونق بخشی به تولید و سرمایهگذاری، اولین واحد پنجره واحد در سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران راهاندازی شده است.
محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران که اولین پنجره واحد مازندران در سازمانش گشوده شده است، بابیان اینکه استعلامها در پنجره واحد بهسرعت دریافت میشود، میگوید: نرمافزار مربوطه در این سازمان تهیه و تبیین شد و این پنجره مشخص میکند که مجوز پروندهها در چه پروسه زمانی صادر میشود.
وی با عنوان اینکه متقاضیان میتوانند با کد رهگیری از وضعیت صدور مجوز خود اطلاع یابند به خبرنگار مهر میگوید: پنجره واحد نیازمند مجری قوی و مشارکتهای بخش دولتی و خصوصی است زیرا یکی از دلایل ریشهای عدم پیشرفت برخی از واحدهای تولیدی زمان بری زیاد در اخذ مجوزها است تا جایی که توجیه اقتصادی خود را از دست میدهند.
وی با اشاره به صدور تعداد ۲۰۳ پروانه بهرهبرداری با سرمایهگذاری شش هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال و اشتغال سه هزار و ۵۹۳ نفر در سال گذشته در بخش تولیدی و صنعتی در استان یادآور شد: پیشبینی میشود پنجره واحد، میزان سرمایهگذاری را رشدی شتابان دهد.
پنجره ای که در طبقه ششم راه اندازی شد
دومین پنجره واحد سرمایهگذاری در جهاد کشاورزی مازندران گشوده شد، این در حالی است که بیش از ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی مازندران را بخش کشاورزی تشکیل میدهد. در این پنجره واحد، سازمان جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه جهاد کشاورزی برای ۲۰ عنوان فعالیت در استان مجوز صادر میکنند که ۵۹ کد آیسیک دارد و بخشی در سازمان جهاد کشاورزی است و بخشی دیگر به سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی تفویض شده و انجام میدهند و بخشی هم در شهرستانها است که نیاز به مراجعه به استان نیست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه با افتتاح اتاق پنجره واحد تمامی این مسیرها تسهیل میشود میگوید: با ایجاد اتاق پنجره واحد متقاضی پس از یکماه پاسخ درخواست خود را دریافت میکند.
تسهیل در سرمایهگذاری و متمرکز کردن امور دریافت مجوز در یک مرکز از اقدامات خوبی است که سبب پیشرفت امور میشود
دلاور حیدر پور با بابیان اینکه سرمایهگذار نباید نگران سایر مراحل اداری و انجام امور باشد ادامه میدهد: تسهیل در سرمایهگذاری و متمرکز کردن امور دریافت مجوز در یک مرکز از اقدامات خوبی است که سبب پیشرفت امور میشود.
وی هماهنگی و همراهی جمعی را برای توسعه سرمایهگذاری در استان نیاز ضروری دانست و افزود: مازندران آباد نیازمند همدلی همه دستگاههای اجرایی است و باید موانع فراروی را با همدلی رفع کنند.
حیدر پور با اشاره به اینکه طبیعتاً پنجره واحد دارای کاستیها و نیازهایی است عنوان کرد: در حال حاضر پنجره واحد در طبقه ششم جهاد کشاورزی راهاندازی شد و بنا داریم در طبقه همکف یا اول سازمان، این پنجره را راهاندازی کنیم و اربابرجوع با ارائه درخواست میتواند کارهایش را پیگیری داشته باشد.
میراث فرهنگی مازندران دیگر دستگاهی است که پنجره واحد سرمایهگذاری در آن دایر شده است و به تأکید کارشناسان، باید فرایند بین دستگاهی پنجره واحد استاندارد شود و خروجی این پنجرهها شناسایی اهلیت اجرایی و اعتباری سرمایهگذاران باشد.
دبیر ستاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی در مازندران، اولین گام عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را راهاندازی پنجره واحد در استان بیان میکند و معتقد است که متقاضی پس از مراجعه به اتاق پنجره واحد برای اجرای کار و بعد از مشخص شدن وضعیت اعتباری نباید نگران سایر مراحل اداری و انجام امور شود و باید در این زمینه تسهیل و حمایت شود و بقیه انجام کارها و مراحل اداری نباید بر عهده متقاضی باشد.
امیدعلی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دستگاههای خدمات رسان بدانند هیچ راهی جز سرمایهگذاری بخش خصوصی ندارند، حلقه مفقوده در توسعه استان را همدلی و همگرایی بیان کرد و گفت: سازمانهای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و گردشگری استان بهعنوان دستگاههای اصلی در این بخش هستند و دستگاههای فرعی باید به مدت دو روز نماینده آگاه، مسلط، آشنا و علاقهمند به سرمایهگذاری را به اتاق پنجره واحد معرفی کنند.
پارسا اظهار داشت: مجوزهای داخل استانی برای استعلام باید در مدت یکماه و خارج استان در مدت ۴۵ روز برای سرمایهگذاری داده شود و اعتبار موردنیاز برای پنجره واحد اقتصادی از سوی سازمان مدیریت برنامهریزی تخصیص مییابد.
به گفته وی در حال حاضر پنجرههای فیزیکی در این سازمانها شکلگرفته و باید ظرف ۲۰ روز آینده فرایندهها و شیوهنامه این پنجرهها، استانداردسازی شود و با راهاندازی پنجره واحد، دیگر متقاضی نباید دنبال استعلامها برود بلکه پنجره واحد باید این استعلامها را پیگیری داشته باشد.
روان بودن و ساده بودن امر سرمایهگذاری، مهمترین هدف راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری است و باید دید آیا اقتصاد مازندران با گشوده شدن این پنجرهها، شکوفا خواهد شد یا خیر و آیا پنجره های فیزیکی که فراروی سرمایه گذاری در مازندران گشوده شد، می تواند، غول های اداری و کاغذبازی ها را از پیش پای اقتصاد استان بردارد.
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