پارسیلون همچنان وبال گردن صنعت لرستان؛ غم پار و غم پیرار و امسال

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه حسینی: پارسیلون همچنان درد بی‌درمان صنعت لرستان است، دردی که دیگر به زخمی چرکین و ملتهب تبدیل‌شده، کارگران پارسیلون از بیکاری می‌نالند، اما آنچه واضح است گوش شنوایی برای شنیدن ناله‌های آن‌ها وجود ندارد، نه گوش مسئولی و نه گوش مدیر کارخانه‌ای!

کارگران پارسیلون: ما حقوقمان را می‌خواهیم

کارگران پارسیلون از روی ناچاری هرچند وقت یک‌بار در استانداری لرستان حاضر می‌شوند تا شاید مدیریت ارشد لرستان فکری به حال آن‌ها کنند، اما هر بار بایاس و ناامیدی استانداری و محل کار هوشنگ بازوند به‌عنوان مدیریت ارشد استان را ترک می‌کنند، انگار قرار است پارسیلون دیگر برای آن‌ها کار و آب و نان نشود.

یکی از کارگران بیکار شده شرکت پارسیلون در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: همه کارگران پارسیلون سال‌های ۸۹ و ۹۰ حقوق و دستمزد نگرفته‌اند، همچنین در حال حاضر نیز پنج ماه بوده که هیچ‌گونه حقوق و عیدی، بیمه و ... دریافت نکرده‌ایم.

وی به بهانه‌های مسئولان در رابطه با علت تعطیلی پارسیلون و ربط دادن آن به بحث خصوصی‌سازی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: واگذاری غیر کارشناسی پارسیلون با اجرای اصل خصوصی‌سازی به کارگران پارسیلون که ربطی ندارد، ما کارگر این کارخانه هستیم و حقوق و بیمه‌مان را می‌خواهیم.

مدیر کارخانه: بروید هر کاری که می‌خواهید انجام دهید!

یکی دیگر کارگران بیکار شده پارسیلون خرم‌آباد به تعداد افراد بیکار شده از این کارخانه اشاره می‌کند و می‌گوید: ۴۵۰ نفر از کارگران این شرکت بیکار شده‌اند و غیر از دریافت نکردن حقوق و بیمه در سال‌های ۸۹ و ۹۰ در حال حاضر نیز شش ماه بوده که هیچ‌گونه حقوقی دریافت نکرده‌ایم.

وی در ادامه سخنان خود اضافه می‌کند: بیمه ما در این شش ما واریز نشده، دفترچه‌های بیمه ما تمدید نشده و معطل‌مانده‌ایم.

یکی دیگر از کارگران بیکار شده پارسیلون در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در رابطه بااینکه وقتی شما به مدیر کارخانه مراجعه می‌کنید و علت بیکاری و عدم دریافت خود را می‌پرسید در پاسخ به شما چه می‌گوید یادآور شد: تنها پاسخی که به ما می‌دهد این بوده که «بروید هر کاری که می‌خواهید انجام دهید!»

دادخواهی کارگران از مسئولان استان‌های دیگر!

وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با اینکه وضعیت کارخانه پارسیلون در حال حاضر به چه صورت است؟ می‌گوید: در حال حاضر کارخانه کلاً تعطیل است.

یکی دیگر از کارگران پارسیلون خرم‌آباد به اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولان لرستان و همچنین مدیریت ارشد استان اشاره می‌کند و می‌گوید: مدیر کارخانه اصلاً حرف‌های استاندار برایش مهم نیست، چه برسد به اینکه در راستای دستور وی اقدامی برای ما انجام دهد.

وی ادامه می‌دهد: این موضوع موجب شده که ما تصمیم بگیریم به یکی از استان‌های هم‌جوار مراجعه کنیم و از مسئولان آن‌ها دادخواهی کنیم.

این کارگر بیکار شده پارسیلون سخنان خود را این‌گونه ادامه می‌دهد: ما برای رفع مشکلاتمان به تهران هم رفته‌ایم و از مسئولان مرکز دادخواهی کرده‌ایم اما هیچ‌گونه اتفاقی برای رفع مشکل ما نیفتاد.

هدف مدیر کارخانه پارسیلون تولید نیست

یکی دیگر از کارگران بیکار شده کارخانه پارسیلون خرم‌آباد به مشکلات معیشتی که برای کارگران این کارخانه به وجود آمده اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: همه قسط‌های بانکی ما معوق مانده‌اند و کلی بدهکاری داریم.

وی ادامه می‌دهد: سرمنشأ همه بدبختی‌ها و مشکلات بیکاری است و نیاز نیست من بگویم که چه مشکلاتی برایمان به لحاظ مالی و معیشتی به وجود آمده است.

این کارگر بیکار شده می‌گوید: همه ما ۱۸ سال بوده که در این کارخانه کار می‌کنیم، همیشه ما مشکل بیکاری و عدم پرداخت حقوق و بیمه و ... داشته‌ایم اما در چند سال اخیر این مشکلات ما دوچندان شده است.

یکی دیگر از کارگران پارسیلون می‌گوید: کارایی کارگران این کارخانه بسیار بالا بوده و اگر هدف مدیر کارخانه تولید باشد مشکلی در این رابطه پیش نمی‌آید.

مسئولان ارشد لرستان راه چاره‌ای بی اندیشند

این کارگر پارسیلون به وعده‌های داده‌شده از سوی مدیر کارخانه و همچنین مسئولان ارشد استان در رابطه با پرداخت مطالبات معوق آن‌ها از ابتدای اردیبهشت ما اشاره می‌کند و می‌گوید: به ما گفته‌اند که یک ماه حقوق شمارا پرداخت می‌کنیم اما مطالبات سال ۹۴ به طلب‌ها و معوقات قبلی اضافه می‌شود و آن‌ها را پرداخت نمی‌کنیم.

وی می‌گوید: با توجه به سخنان مدیر کارخانه پرداخت این‌یک ماه حقوق نیز منوط به این شده که وی اقدام به فروش قطعات کارخانه کند و سپس آن را به ما پرداخت کند!

یکی دیگر از کارگران پارسیلون در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات بیمه‌ای کارگران اشاره می‌کند اضافه می‌کند: ما چند سال دیگر باید بازنشسته می‌شویم، تأمین اجتماعی حکم ما را قبول نمی‌کند، اگر قبول کند ما بازنشسته می‌شویم و به سراغ کار و مشکلاتمان می‌رویم.

هیئت مدیره کارخانه شفاف سازی کند

این سخنان کارگران پارسیلون خرم آباد در حالی مطرح می‌شود که پیش از این محمدرضا صفی خانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در رابطه با وضعیت کارخانه پارسیلون لرستان و همچنین مشکلات کارگران آن گفته بود: ما در کارخانه پارسیلون شاهد مشکلات فنی و همچنین اجتماعی هستیم.

وی بابیان اینکه کارگران این کارخانه قبل از عید به دلیل پرداخت نشدن حقوق آن‌ها اعتراضاتی داشتند و این اعتراض خود را با حضور در استانداری اعلام کردند گفت: ما برای رفع مشکلات کارخانه پارسیلون جلسات زیادی برگزار کرده‌ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به برگزاری جلسه‌ای طی روزهای گذشته با حضور معاون اقتصادی استاندار لرستان، مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیرعامل شرکت پارسیلون بیان داشت: در این جلسه مقررشده که کمیته‌ای با حضور نماینده استاندار لرستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، تأمین اجتماعی و ... راه‌اندازی و مشکلات کارگری این کارخانه بررسی و راهکاری در این رابطه اندیشیده شود.

صفی خانی بابیان اینکه همچنین ما از مدیرعامل شرکت پارسیلون خواسته‌ایم که اقدامات مالی، فنی و ... را که تاکنون انجام داده به‌صورت شفاف در اختیار ما قرار دهد گفت: مردم و مسئولان انتظار دارند که این اقدامات به‌صورت شفاف اعلام شوند.

تصمیم اساسی باید پارسیلون گرفته شود

مهرداد غضنفری معاون استاندار لرستان نیز در این رابطه گفت: در خصوص شرکت پارسیلون جلسات متعددی داشتیم یک بخش مربوط به تامین حقوق معوقه کارگران بوده که مدیریت شرکت قول داده از اردیبهشت ماه پرداخت مطالبات معوقه را آغاز کند.

وی تصریح کرد: برای خروج شرکت پارسیلون از وضعیت فعلی باید تصمیم اساسی بگیریم و استاندار با جدیت پیگیر موضوع هستند.

غضنفری با بیان اینکه در این زمینه نشستی برای تعیین تکلیف خروج از این روند داشتیم گفت: اعتقاد داریم اگر روندی که در ۱۰ سال گذشته بوده به همین شکل ادامه داشته باشد عدم تولید با ظرفیت مناسب، عدم اشتغال متناسب با ظرفیت اسمی، نپرداختن مطالبات کارگران و نارضایتی پیش آمده بین مجموعه کارگران این واحد اثرگذار همچنان ادامه خواهد داشت.