يوشكا فيشر با متكي، ولايتي، خرازي و بروجردي گفتگو مي كند

يوشكا فيشر وزير امور خارجه سابق آلمان در سفر دوروزه خود به تهران با مقامات و مسئولان ايراني ازجمله منوچهر متكي وزير امور خارجه، كمال خرازي رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي، علي اكبر ولايتي مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل و همچنين علاءالدين بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفتگو مي كند.

يك منبع آگاه در مركز تحقيقات استراتژيك به خبرنگار سياسي "مهر" گفت : يوشكا فيشر وزير امور خارجه سابق جمهوري فدرال آلمان كه به دعوت اين مركز به تهران آمده است روز سه شنبه در ميزگرد "روابط ايران و اروپا " در مركز تحقيقات استراتژيك سخنراني خواهد كرد.



به گفته وي، برخي مسئولان كشوري همچنين متخصصان سياست خارجي و محققان روابط ايران و جمعي از اساتيد دانشگاه در اين ميزگرد به بررسي روابط ايران و اروپا، منافع مشترك، اختلافات موجود و مسيرهاي مشاركت را بررسي خواهند كرد.



اين منبع آگاه، ميزگرد روابط ايران و اروپا را ميزگردي تحقيقاتي و در ادامه سلسله نشست هاي دوره اي مركز تحقيقات استراتژيك خواند و گفت: اين مركز پيشتر نيز ميزگردهايي در ارتباط با مسائل هسته اي ايران، ثبات در عراق، مسائل خاورميانه و محيط زيست برگزار كرده بود.