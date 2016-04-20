افتتاح و کلنگ زنی ۸ پروژه بهداشتی و درمانی در نهاوند

محمد زمانیان عصر سهشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک آغاز هفته سلامت به کادر درمانی و کارکنان شبکه بهداشت و درمان نهاوند، گفت: خوشبختانه با مساعدتها و پیگیریها صورت گرفته توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان همدان و رئیس شبکه بهداشت و درمان و فرماندار شهرستان در هفته سلامت شهرستان نهاوند شاهد افتتاح و کلنگ زنی ۸ پروژه بهداشت و درمان در سطح شهرستان نهاوند است.
وی ادامه داد: دو پروژه ارتقای هتلینگ و واحد امحای زباله بیمارستان شهید حیدری شهرستان نهاوند بااعتبار ۱۰۱ میلیون تومان آماده بهرهبرداری هستند.
زمانیان با اشاره به نوسازی و خرید دستگاه رخت شور خانه بیمارستان علیمرادیان بااعتبار ۶۵ میلیون تومان بهاستثنای تجهیزات، گفت: پروژه تلویزیون شهری که در راستای بالا بردن سواد بهداشتی مردم شریف نهاوند بااعتبار ۵۰ میلیون تومان نصبشده است.
وی به کلنگ زنی ۴ پروژه زیربنایی در شهرستان نهاوند در راستای بالا بردن سطح خدمات ارائهشده اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان در سال گذشته اعتبار این ۴ پروژه به صورتی تخصیص دادهشده است و هماکنون در مرحله تحویل به پیمانکار است.
وی مرکز بهداشت و درمان روستایی بابا قاسم بااعتبار ۴۴۰ میلیون تومان، شهر کیان بااعتبار۵۰۰ میلیون تومان، تخریب و نوسازی مرکز شماره ۲ شهری بهعنوان مرکز جامع سلامت شهر نهاوند و پایگاه بهداشتی مهدیه در محل ساختمان ستاد مرکز بهداشت را ۴ پروژهای عنوان کرد که قرار بر کلنگ زنی آنها در هفته سلامت است و گفت: مجموع اعتبارات ۸ پروژه بهداشت و درمان با احتساب اعتبارات ۴ پروژه بهرهبرداری شده ۱ میلیارد و ۷۶۶ میلیون تومان است که از محل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت و بیمه روستایی تخصیص دادهشده است.
وی با اشاره به شعار سازمان بهداشت جهانی در ۶ آوریل هرسال اشاره کرد و گفت: سازمان بهداشت جهانی هرساله با در نظر گرفتن معضلات بهداشتی و درمانی جهان شعاری را تدوین میکنند که امسال این شعار غلبه بر دیابت است.
زمانیان سخنرانی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان در خطبههای نماز جمعه فیروزان، افتتاحیه هفته سلامت در مدرسه عرفان با همکاری آموزشوپرورش، همایش پیادهروی و دوچرخهسواری را از دیگر برنامههای هفته سلامت در شهرستان عنوان کرد و گفت: در روز جمعه تمامی نمازگزاران شهرستان بهصورت رایگان از خدمات تست فشار و قند خون در ورودی و خروجیهای مصلی نماز جمعه نهاوند بهرهمند خواهند شد.
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