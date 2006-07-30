به گزارش خبرگزاري "مهر"، غلامعلي حداد عادل ابتدا در گفتگو با صالح بن حميد، رئيس مجلس مشورتي عربستان سعودي به اوضاع دردناك مردم در فلسطين و لبنان اشاره كرد و اظهار داشت: آنچه كه اين روزها بدست رژيم صهيونيستي در لبنان انجام مي شود جنايت بي سابقه اي است كه خشم همه مسلمانان و مردم آزاده جهان را برانگيخته است.

وي در ادامه ضمن اشاره به بمباران يك اردوگاه در "قانا" كه ساعاتي قبل توسط جنگنده هاي صهيونيستي انجام شد و كتشار بي رحمانه بيش از 50 نفر از مردم بيگناه از جمله تعداد زيادي كودك، اين جنايات را شديدا محكوم و خاطرنشان كرد: در شرايط دشوار كنوني انتظار مسلمانان جهان اين است كه مجالس كشورهاي اسلامي عكس العمل مناسبي در قبال جنايات صهيونيستي نشان دهند.

حداد عادل همچنين برگزاري نشست فوق العاده روساي مجالس كشورهاي اسلامي را راهكار مناسبي براي اعلام مواضع مجالس كشورهاي اسلامي دانستند و بر آمادگي مجلس شوراي اسلامي براي شركت فعال در چنين نشستي تاكيد كردند.

در ادامه اين گفتگو، رئيس مجلس مشورتي عربستان سعودي نيز ضمن تقدير از مواضع جمهوري اسلامي ايران به ويژه مجلس شوراي اسلامي نسبت به جنايات ددمنشانه رژيم صهيونيستي در فلسطين و لبنان، اظهار داشت: البته جنايات رژيم صهيونيستي تازگي نداشته و سالها است كه زنان و مردان و كودكان را مي كشند ، خانه هاي مردم را ويران مي كنند و حتي مسئولان دولت حماس را مي ربايند.

وي همچنين به تلاش هاي كشورش در خصوص جلوگيري از ادامه تجاوز رژيم صهيونيستي به لبنان اشاره و حمايت مجلس مشورتي عربستان را از برگزاري نشست فوق العاده روساي مجالس كشورهاي اسلامي اعلام كرد.

بنابر همين گزارش پس از اين گفتگو، رئيس مجلس شوراي اسلامي در گفتگوي تلفني جداگانه اي با جاسم الخرافي رئيس مجلس كويت، آخرين تحولات لبنان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

وي در اين راستا ضمن برشمردن جنايات مستمر رژيم صهيونيستي عليه مردم مسلمان لبنان، به هجوم ددمنشانه جنگنده هاي اين رژيم به اردوگاهي در "قانا" اشاره كرد و اظهار داشتند: اين جنايت وحشيانه رژيم صهيونيستي كه منجر به كشته شدن بيش از 50 نفر از مردم بي دفاع گرديد نشان داد كه جهان سالام بايد بپا خيزد و جلوي اين فاجعه را به هر نحو ممكن بگيرد.

رئيس مجلس در ادامه واكنش مسلمانان جهان را در قبال جنايات رژيم صهيونيستي در فلسطين و لبنان ، دلگرم كننده و مناسب ارزيابي كرد و افزود: ملتهاي مسلمان واكنش مناسبي در قبال جنايات صهيونيست ها نشان داده اند و انتظار مي رود مجالس كشورهاي اسلامي نيز اقدامي كه بازتاب جهاني داشته باشد ، انجام دهند.

حداد عادل در اين راستا نشست فوق العاده روساي مجالس كشورهاي اسلامي را مثبت ارزيابي كردند و ضمن موافقت مجلس شوراي اسلامي از برگزاري اين نشست، خواستار حمايت ديگر مجالس كشورهاي اسلامي از آن شدند.

وي همچنين از مواضع مجلس كويت نسبت به جنايات صهيونيست ها در فلسطين و لبنان تقدير كرده و خواستار اتخاذ مواضع مشابهي از سوي ديگر مجالس كشورهاي اسلامي شدند.

در ادامه اين گفتگو، رئيس مجلس كويت نيز تجاوز وحشيانه نيروهاي رژيم صهيونيستي به لبنان را به شدت محكوم كرد و ضمن تقدير از موضع جمهوري اسلامي ايران در حمايت از مردم مظلوم فلسطين و لبنان، بي تفاوتي برخي از كشورهاي عربي در قبال جنايات صهيونيست ها را تقبيح كرد و اظهار داشت: ما از كشورهاي عربي و اسلامي مي خواهيم كه موضع خود را نه تنها در قبال جنايات صهيونيست ها بلكه نسبت به تاخير شوراي امنيت و مانع تراشي آمريكايي ها در برقراري آتش بس، بطور صريح و آشكار اعلام كنند.

رئيس مجلس كويت در پايان از برگزاري نشست فوق العاده روساي مجالس كشورهاي اسلامي در خصوص جنايات رژيم صهيونيستي عليه مردم فلسطين و لبنان ، حمايت كرد.