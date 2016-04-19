۶۰ هزار نفر از قحطی زدگان سومالی کمک غذایی دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در نایروبی، بارش اندک باران در فصل بارندگی نیز موجب افت قیمت دام شد که این نیز شرایط را وخیم تر کرده وا منجر به کاهش درآمد خانوار در مناطق قحطی زده شده بود.

رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در سومالی، جردی رایش کورکو می گوید: «خشکسالی و کمبود غذا وضعیت را برای مردمی که در منطقه ی درگیری زندگی می کنند سخت تر کرده است. متأسفانه این مسئله موضوع تازه یا منحصربه فردی نیست؛ این کشور طی سالیان گذشته از سیل و خشکسالی های مکرر رنج برده است. ما امیدواریم که کمک های ما سبب شود تا بعضی از جوامع متأثر بتوانند مشکل خشکسالی را پشت سرگذارند.» برنج، لوبیا، غلات و روغن گیاهی که در باری، نوگال، سول و ساناگ توزیع شدند برای مدت یک ماه کفایت می کنند؛ تا زمان بارندگی های جدید که در ماه های آوریل تا ژوئن انتظار می رود فرارسند.

بر این اساس هر سال هنگامی که آب بیش از اندازه خشک می شود و قنات اغلب به تنها منبع آب تبدیل می شود، سومالی فصل خشکی را تجربه می کند. ساکنین اغلب باید برای استفاده از قنات ها پول بپردازند که این امر اندوخته ی محدود خانواده ها را از میان می برد.

رئیس پروژه آبرسانی کمیته بین المللی صلیب سرخ در سومالی، فرناندو رستا می گوید: «امسال، فصل خشکی بسیار سخت بود. آب قنات از همیشه بسیار گران تر است. توزیع غذا توسط ما به این معنی است که خانواده ها می توانند هزینه کمتری برای غذا بکنند و دستشان برای تهیه ی آب بازتر است.»

از سال ۲۰۱۴، کمیته بین المللی صلیب سرخ ۱۱ قنات و ۱۰ چاه آب و ۲۰ آبگیر باران در مناطق خشکی زده ساخته است. در طول سال گذشته میلادی، ۷ هزار و ۸۰۰ نفر در مجموع ۲۳ هزار نهال نخل خرما برای حمایت از داد و ستد محصولات زراعی دریافت کرده اند.