کشف ۳ گور دسته جمعی در جنوب الرمادی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «ابراهیم العوسج» فرماندار الرمادی در استان الانبار عراق روز سه شنبه از کشف ۳ گور دسته جمعی حاوی اجساد ۳۰ نظامی و غیرنظامی در جنوب الرمادی خبر داد.

العوسج با اعلام کشف ۳ گور دسته جمعی در منطقه الملعب در جنوب الرمادی که حاوی ۳۰ جسد از جمله اجساد افراد نظامی و غیرنظامی و دو کودک بود اظهار داشت که گروه تروریستی داعش در جریان سیطره خود بر الرمادی در نیمه سال ۲۰۱۵ دست به اعدام این افراد زده است. به گفته وی اغلب اجساد کشف شده را نظامیان تشکیل می دهند.

وی همچنین تصریح کرد که این گورهای دسته جمعی با نظارت قاضی بازپرس الرمادی نبش و اجساد به پزشکی قانونی منتقل شدند. العوسج همچنین اعلام کرد که این گورهای دسته جمعی بر اساس اعترافات عناصر گروه تروریستی داعش که در حین آزادسازی الرمادی دستگیر شده بودند کشف شده است.

نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی عشایر این کشور پایان سال ۲۰۱۵ میلادی موفق به آزادسازی شهر الرمادی و مناطق شرقی آن شدند. در همین حال نیروهای امنیتی گورهای دسته جمعی متعددی را که افراد نظامی و غیرنظامی اعدامی توسط داعش در آنها مدفون شده بودند کشف کردند.

خبر دیگر اینکه «کریم عبدالله» عضو شورای استان الانبار عراق از تسلط نیروهای عشایر قبیله الجبور بر سه مقر اصلی گروه داعش طی عملیاتی برق آسا در شمال شرقی بعقوبه خبر داد. از سوی دیگر ستاد جنگ رسانه نیروهای عراقی از انهدام مواضع و انبارهای سلاح گروه داعش در بمباران جنگنده های اف-۱۶ عراق در نینوا و صلاح الدین خبر داد.