استفاده از بوتاکس برای درمان میگرن

به گزارش خبرنگار مهر، سم بوتالینیوم که سال ها برای صاف کردن چین و چروک ها استفاده می شود از نوعی باکتری تهیه می شود. به گفته محققان، این سم مانع آزادشدن مواد در پایانه های عصبی شده و در نتیجه منجر به کاهش انقباض ماهیچه ها و انتقال سیگنال های درد می شود.

محققان آمریکایی با انجام مطالعات علمی بر روی این سم دریافتند که درمان چهار نوع اختلال عصبی از طریق این سم، مطمئن و موثر است: میگرن مزمن، حالت رعشه در بزرگسالان، کشیدگی عضلات گردن، و پرش غیرارادی پلک ها.

میگرن مزمن به معنای بروز سردردهای میگرنی به میزان ۱۵ روز یا بیشتر در ماه است. رعشه شامل سفتی ماهیچه ها است که با اعمال حرکتی تداخل پیدا می کند و غالبا بعد از سکته، اسیب به نخاع یا سایر آسیبهای عصبی پدیدار می شود.

اختلال کشیدگی گردن ناشی از اختلال مغزی است که بر کنترل ماهیچه گردن تاثیر می گذارد و در نتیجه منجر به حرکت غیرارادی سر می شود. پرش پلک ها هم نوعی اختلال حرکتی است که موجب بسته شدن غیرارادی چشم ها می شود.

در تحقیقات قبلی به استفاده از بوتاکس برای میگرن اشاره شده بود، اما مطالعه جدید این محققان نشان می دهد که این سم برای افرد مبتلا به میگرن واقعا مفید است.