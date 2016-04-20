به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی سه شنبه شب در دیدار جمعی از تشکلهای بانوان استان قزوین اظهار کرد: رهبری در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به جایگاه والای نماز جمعه، آن را «قرارگاه ایمان، بصیرت و اخلاق» و مهمترین وظیفه ائمه جمعه را «تبیین حقایق و هدایتگری فرهنگی و سیاسی» برشمردند و این نامگذاری به خاطر جنگ نرمی است که در آن قرار داریم.
وی با تأکید بر اینکه جنگ نرم به مراتب از جنگ نظامی خطرناکتر است، افزود: این تعبیر رهبری به خاطر این است که ما امروز در مقابلهای فرهنگی، معنوی، ایمانی، سیاسی و اعتقادی قرار داریم و دفاع در مقابل آن ضروری و لازم است و این دفاع به مراتب سختتر و دشوارتر از دفاع نظامی است.
امامجمعه قزوین بیان کرد: همانگونه که دشمن در دوران جنگ «آتشِ تهیه» بر سر ما میریخت و ما هم در مقابل آن ایستادگی کردیم، امروز هم آن شرایط در جنگ فرهنگی و نرم وجود دارد و لازم است در مقابل آن با جدیت ایستادگی کرده و در مقابل اهداف شوم دشمن قیام کنیم.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با تأکید بر اینکه نباید نسبت به امور بانوان بیتفاوت بود، ادامه داد: در جنگ نرم توجه به امور بانوان باید بیش از پیش صورت گیرد چرا که اثرگذاری بانوان در خانوادهها و جامعه بسیار گسترده و جایگاه آنها بسیار والاست.
وی همافزایی، اتحاد و همدلی را لازمهی کار تشکلهای بانوان دانست و اظهار کرد: همافزایی، اتحاد و همدلی موجب اثرگذاری بیشتر تشکلهای بانوان میشود و کار جمعی نسبت به کار فردی از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار است.
امامجمعه قزوین اضافه کرد: باید در فضاهای مختلف صاحب فکر و اندیشه باشیم و با خلاقیت و تفکر کارها را به پیش ببریم.
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