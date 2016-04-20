به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی جوادی آملی سه‌شنبه‌شب در آیین افتتاحیه دفتر آیت‌الله جوادی آملی که در حوزه علمیه امام حسن عسکری (ع) آمل برگزار شد، با عنوان اینکه خدای عالم دین را به‌گونه‌ای معرفی کرده که کجی در آن راهی ندارد، اذعان داشت: همه انبیا و اولیای الهی آمدند تا صراط مستقیم دیانت برای بشر باقی بماند اما بسیاری از افراد به دنبال آن هستند تا کجی در راه دین ایجاد کنند و مرجعیت والای شیعی حافظان دین هستند.

رئیس بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء بابیان اینکه مرجعیت شیعی درواقع پاسداران صیانت و حقیقت دین بوده‌اند، اظهار داشت: انسان‌ها با دین زندگی می‌کنند و بااراده تشریعی حضرت حق حیات خود را خواهند ساخت.

استاد حوزه ودانشگاه تصریح کرد: مکتب تشیع این افتخار را دارد که در تمام حوزه‌های علم و معرفت، بهترین‌ها را ارائه دهد زیرا بشر منهای دین در گمراهی و ضلالت بسر می‌برد و فقها درواقع طلایه داران احکام و فقه اسلامی هستند.

حجت‌الاسلام جوادی آملی بابیان اینکه استحکام و تقویت نظام اسلامی به برکت مرجعیت شیعی است، ادامه داد: برای مرجعیت شیعی باید جایگاه ویژه‌ای تعریف کنیم و قطعاً به هر میزانی که به مرجعیت شیعی توجه شود در تحکیم پایه‌های حکومت دینی و نظام ولایی نقش اساسی خواهد داشت.

رئیس بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء با اشاره به اینکه امروز در رأس دولت اسلامی ما روحانی فاضلی حضور دارد، بیان کرد: ایشان از جریان حوزه بر خواسته و نماینده تفکر اسلام اصیل که از مکتب قرآن و اهل‌بیت معصومین (ع) زمینه می‌گیرد، بوده است.

دفتر آیت‌الله جوادی آمل برای انجام امور مرجعیت حضرت آیت‌الله علامه جوادی آملی گشایش یافت و با توجه به درخواست‌های مکرر مردمی در راه‌اندازی چنین مرکزی، این دفتر باهدف پاسخگویی و مشاوره در حوزه‌های فقه راه‌اندازی شد و تبیین، تشریح و پاسخگویی در حوزه اخلاق از دیگر اهداف راه‌اندازی این دفتر عنوان‌شده است.