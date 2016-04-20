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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان:

نمایشگاه فرهنگ ایثار و شهادت در فضای مجازی برگزار شود

نمایشگاه فرهنگ ایثار و شهادت در فضای مجازی برگزار شود

زنجان- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: نمایشگاه حوزه فرهنگ ایثار و شهادت در فضای مجازی، در زنجان برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله مصائبی شامگاه سه شنبه در جلسه گرامیداشت سوم خرداد در محل استانداری زنجان با اشاره به اینکه باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به خوبی تبیین شود افزود: برگزاری نمایشگاه فضای مجازی نقش مهمی در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دارد.

وی اظهار کرد: فضای مجازی بهترین فرصت برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان و نوجوانان است. 

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: زنجان پایتخت شور و شعور حسینی است و با توجه به اینکه نسل جوان که انقلاب و جنگ را ندیده اند باید با رشادت ها و ایثار شهیدان و رزمندگان به خوبی آشنا شوند. 

مصائبی تاکید کرد: باید برگزاری نمایشگاه فضای مجازی فرهنگ ایثار و شهادت از سوی مدیران دستگاه های اجرایی در استان به جد دنبال شود و نمایشگاهی خوب و جامعی در حوزه فرهنگ مقاوت و ایثار و شهادت در استان برای گرامیداشت سوم خردادتدارک دیده شود. 

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یاد آورشد: در استان زنجان باید به اجرای برنامه های ملی و مذهبی نگاه ویژه از سوی دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار گیرد. 

کد مطلب 3603502

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