خبرگزاری مهر-گروه استان ها- مجتبی کاور: نابودی کشاورزی استان ایلام و به خصوص شهرستان دهلران به عنوان مهمترین بخش خسارت سیل در استان هم اکنون کشاورزان را از کار و تلاش ناامید کرده و متاسفانه مسئولان کشوری در این بین حتی به این شهرستان سفری کوتاه نداشته اند که آنها را دلداری دهند.

عدم استقبال مردم از بیمه محصولات خود از یک طرف و عمل نکردن بیمه ها به تعهدات خود از طرفی دیگر سبب شده که بیشتر کشاورزان تمایلی به بیمه محصولات خود نداشته باشند، همین امر سبب شده که حجم خسارت وارده هم از توان دولت خارج شود ولی در این بین هستند کشاورزانی که محصولات خود را بیمه می کنند اما در زمان حوادث، بیمه ها با هزاران بند وتبصره به دنبال حداقل پرداخت خسارت به کشاورزان هستند.

عدم همراهی بیمه با کشاورزان سبب می شود که این قشر برای پیگیری مطالبات خود دست به دامن مسئولان شوند.

کاهش شدید تولیدات کلزا و گندم در استان ایلام

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در این زمینه می گوید: بارندگی های اخیر و حجم بالای بارندگی در بازده زمانی کوتاهی سبب شده که سیل در بیشتر نقاط استان خسارت به بخش کشاورزی وارد کند.

صید محمد تراب میری در گفتگو با مهر اظهار داشت: تا قبل از سیل اخیر پیش بینی برداشت ۲۵۰ هزار تن گندم از مزارع استان را كرده بودیم ولی سیل اخیر سبب شد که این میزان برداشت در استان محقق نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام بیان داشت: متاسفانه بیش از ۲۰ هزار هکتار از ارضی گندم بین ۲۰ تا ۷۰ درصد در استان خسارت دیده اند.

میری افزود: حدود پنح هزار و ۱۲۰ هکتار در سطح استان به کشت کلزا اختصاص یافته بود که متاسفانه یک هزار هکتار آن به طور ۱۰۰درصد خسارت دیده و تولید كلزا و گندم در بخش های مختلف بین ۲۰ تا ۷۰ درصد كاهش عملكرد خواهد داشت.

وی با اشاره به خسارت ۸۰۰ میلیارد ریالی سیل به بخش كشاورزی استان ایلام، اظهار كرد: سیل ۴۲۰ میلیارد ریال خسارت به بخش زراعت و ۸۰ میلیارد ریال نیز به بخش باغات خسارت وارده كرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام تصریح کرد: صندوق بیمه محصولات كشاورزی متعلق به كشاورزان است و باید در این زمینه جدیت بیشتری داشته باشند و با بیمه کردن اراضی و محصولات كشاورزی خود، شرایط حمایت بیمه در مواقع بروز حوادث و جبران خسارت ها را فراهم كنند.

جبران خسارت کشاورزان فاقد بیمه

رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان ایلام در خصوص اراضی فاقد بیمه نیز گفت: این موضوع از طریق ستاد بحران استان و جهاد كشاورزی در حال پیگیری است و در صورت گشایش اعتبار قطعا بخشی از خسارتهای كشاورزان جبران از طریق ماده ۱۰و۱۲ پرداخت خواهد شد.

فرماندار دهلران نیز در همین زمینه گفت: خسارت ناشی از سیل و تگرگ به اراضی كشاورزی و زیرساختی این شهرستان آسیب های جدی وارد کرده است.

امید علی سبزی در گفتگو با مهر بیان داشت: سیل باعث شده جاده های بین مزارع تخریب شود و با توجه به فصل برداشت محصول تسریع در خصوص بازسازی جاده های دسترسی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

رئیس ستاد بحران شهرستان دهلران گفت: انتظار داریم با توجه به اینکه سیل باعث خسارت جدی به زیرساخت ها و از طرفی کشاورزی شده مسئولان در این راستا به کمک کشاورزان بیایند. البته مکاتباتی موثری از طریق استاندار و مدیرکل بحران استانداری در این راستا صورت گرفته است.

سبزی اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشتر مردم منطقه از طریق کشاورزی و دامداری امرار معاش می کنند، این مهم سبب شده که مشکلات عدیده ای برای آنها در خصوص عدم توانایی پرداخت تسهیلات آنها به وجود بیاید.

مشکلات کشاورزان برای دریافت خسارت از بیمه ها

نماینده کشاورزان دهلران هم گفت: سیل و تگرگ باعث شده که علف های منطقه نیز از بین برود و دام ها نیز با مشکل مواجه شوند.

ابراهیم چوبین در گفتگو با مهر افزود: بارندگی و سیل اخیر باعث تخریب زیرساخت ها و مزارع کشاورزی در سطح شهرستان دهلران شده و خسارت جبران ناپذیری به کشاورزان وارد کرده است.

وی تصریح داشت: با توجه به اینکه بیشتر محصولات کشاورزی منطقه آماده برداشت بودند متاسفانه بر اثر تگرگ از بین رفته و کشاورزان با انبوهی از بدهی که جبران آن امکان پذیر نیست، مانده اند.

نماینده کشاورزان گفت: با توجه به اینکه اراضی کشاورزی در بعضی از مناطق به صورت ۱۰۰ درصد تخریب شده، انتظار است مسئولان در این راستا چاره اندیشی کنند چرا که بیشتر آنها از طریق دریافت تسهیلات امسال اقدام به کشاورزی کرده اند و با این سیل اخیر دیگر قادر به باز پرداخت اقساط تسهیلات بانکی نیستند.

چوبین افزود: متاسفانه حداقل پرداخت بیمه برای کلزا که ۱۰۰ درصد از بین رفته است، هکتاری ۹۰۰ هزارتومان و برای گندم هکتاری ۹۳۰ هزار تومان لحاظ شده است، ولی الان مزارعی که ۱۰۰ درصد از بین رفته است، آن را ۲۵ تا ۴۰ درصد محاسبه می کنند.

وی اظهارداشت: طبق بررسی ها و بازدیدی که کارشناسان بیمه از مزارع کشاورزی داشتند آن طوری که تعهدات آنها باشد عمل نکرده اند و انتظار داریم مسئولان استان موضوع خسارت به کشاورزان را به طوری جدی از طریق صندوق بیمه کشاورزی پیگیری کنند تا کشاورزانی که محصولات خود بیمه کردند بتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند.

